Marcelo Bielsa le grita a un periodista tras su fracaso con Uruguay y su reacción genera críticas (VIDEO)

Marcelo Bielsa sufrió una dura eliminación del Mundial 2026 como técnico de Uruguay y el técnico argentino terminó muy molesto por el resultado de su equipo. El estratega tuvo una entrevista postpartido en la cancha del Estadio Guadalajara y terminó gritándole a una periodista que estaba por iniciar el intercambio de palabras.

El técnico de la Celeste ya estaba listo frente a la cámara y, como vio que los entrevistadores estaban preparándose, les gritó “dale de una vez” con un tono molesto. Además, Marcelo Bielsa respondió a las preguntas con una o dos palabras sin colaborar con la entrevista y, cuando tuvo la oportunidad de terminar, se fue directo a los vestidores.

¿Marcelo Bielsa tiene problemas con la escuadra de Uruguay?

Uruguay enfrentó a España este viernes, pero horas antes del inicio del encuentro comenzó a circular información sobre una posible ruptura entre los jugadores uruguayos y Marcelo Bielsa.

Varios medios del país sudamericano aseguraron que Federico Valverde, uno de los capitanes de la Celeste, fue a hablar con Marcelo Bielsa sobre el planteamiento de juego y cómo les gustaría jugar, aunque no recibieron una buena respuesta. La relación con Marcelo Bielsa viene empeorando desde hace ya algunos años.

Con este resultado, el puesto de Marcelo Bielsa peligra al frente de la escuadra charrúa, aunque deberemos esperar a la decisión de la federación para saber si el ‘Loco’ Bielsa podrá seguir al frente de Uruguay en los años que vienen, aunque se ve complicada su continuidad.

DCO