¡Escándalo en Uruguay! Bielsa sacó a Valverde y el capitán sorprende con su reacción (VIDEO)

La decisión de Marcelo Bielsa confirmó la ruptura en el vestidor charrúa.

Marcelo Bielsa tomó una de las decisiones más discutidas de la Copa del Mundo 2026 durante el partido entre Uruguay y España. Con la Celeste abajo 1-0 y obligada a buscar el empate para mantenerse con vida en el torneo, el entrenador argentino sorprendió al sustituir a Federico Valverde apenas iniciados los primeros minutos del segundo tiempo.

La decisión dejó atónitos a aficionados, comentaristas y analistas, ya que Valverde es el capitán y principal referente futbolístico de Uruguay. En un momento en el que el equipo necesitaba experiencia, liderazgo y un gol para cambiar su destino, Bielsa optó por retirar del campo a su mejor jugador.

La imagen rápidamente recorrió las redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Marcelo Bielsa couldn’t look Valverde in the face after subbing him off vs Spain 😭 pic.twitter.com/f46JzrSAFH — AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 27, 2026

El gesto de Valverde alimentó la polémica

Más allá del cambio, lo que terminó de encender el debate fue la reacción de Federico Valverde al abandonar el terreno de juego.

Las cámaras captaron al mediocampista tapándose la boca mientras intercambiaba algunas palabras con integrantes del cuerpo de utilería. Instantes después pasó junto a Marcelo Bielsa, pero no hubo apretón de manos ni intercambio de palabras. Incluso, el técnico argentino giró la mirada hacia otro lado mientras el capitán continuaba su camino hacia la banca.

Las imágenes fueron interpretadas por muchos aficionados como una muestra del mal momento que atraviesa la selección uruguaya y rápidamente comenzaron a viralizarse acompañadas de mensajes que cuestionaban la decisión del entrenador.

Los rumores de un vestidor roto volvieron a aparecer

La sustitución de Valverde también reavivó las versiones que habían surgido horas antes del encuentro, cuando diversos medios uruguayos reportaron una supuesta reunión entre los principales referentes del plantel y Marcelo Bielsa.

De acuerdo con el programa Las Voces del Futbol, Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y el propio Federico Valverde habrían expresado su inconformidad por la intensidad de los entrenamientos y por algunos aspectos del planteamiento táctico del entrenador argentino.

Según esos reportes, Bielsa defendió públicamente su idea de juego ante todo el plantel y mantuvo sin modificaciones su estrategia para enfrentar a España, pese al supuesto descontento de varios futbolistas.

Aunque ni la Asociación Uruguaya de Futbol ni Marcelo Bielsa han confirmado la existencia de ese conflicto, la imagen de Valverde abandonando el campo sin saludar al entrenador alimentó nuevamente las especulaciones sobre una posible fractura interna.

Con Uruguay perdiendo 1-0 y al borde de la eliminación, la sustitución del capitán ya es considerada una de las decisiones más controvertidas de todo el Mundial 2026 y promete seguir generando debate incluso después del silbatazo final.

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