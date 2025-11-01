Admiten en España injusticia contra pueblos originarios; ve CSP “primer paso”

Por primera vez, España reconoció las acciones cometidas en contra de los pueblos originarios durante el proceso de colonización en el actual territorio mexicano, un asunto que derivó en un diferendo diplomático con México desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno exigió sin éxito una disculpa pública.

Durante la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, en España, el ministro de Relaciones Exteriores de aquel país, José Manuel Albares Bueno, dijo que la historia entre ambos países, como entre otros, ha sido de claroscuros.

El Dato: Para la exposición colaboraron la Secretaría de Cultura, SRE y el INAH con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional.

“Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo, porque ésa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Una historia que nuestros pueblos han ido tejiendo y a la que hoy, con esta exposición dedicada a la mujer indígena, rendimos homenaje en este 2025”, expresó.

El fragmento de estas declaraciones fue reproducido durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien celebró las declaraciones, al verlas como el “inicio del reconocimiento” que ha exigido México.

“No tiene que haber reconciliación. Nosotros solicitamos —digo ‘nosotros’ porque yo lo asumí— el perdón. Me parece que llevar esta exposición y esta primera declaración del canciller es un primer paso, vamos a ponerlo así, y tiene que continuar. Ahora no están rotas las relaciones con España”, manifestó.

6 años cumple la petición de perdón que hizo México en 2019 a España

Antes, el funcionario español expuso que su país tampoco se olvidará que México, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), dio asilo a miles de sus connacionales que escapaban de la Guerra Civil que se dio en el mandato de Francisco Franco.

“España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles, que encontraron en aquella otra orilla lo que nos une: la libertad que aquí les negaba la dictadura.

“Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles libres, como los españoles libres de hoy en día, damos las gracias. Esos españoles enriquecieron con su arte, con su cultura y con su ciencia nuestro patrimonio compartido. Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones, en nuestra historia”, dijo.

Luego del reconocimiento, la Presidenta Sheinbaum subrayó que este acto no representa una humillación, sino un engrandecimiento para los gobiernos.

La mandataria mexicana destacó que ésta es la primera vez que una autoridad española lamenta lo ocurrido y ya representa un primer paso.

“Desde mi punto de vista, un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos; no es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar.

“Recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que, enhorabuena por este primer paso del canciller del Gobierno español, en el reconocimiento particularmente en este año de la mujer indígena”, comentó.

Como parte de la exposición, la mandataria envió un prólogo en donde mencionó que la historia entre ambos países está herida por la brutalidad cometida durante la Conquista.

“Pero esta historia también tiene heridas. La conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no sólo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida. Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate. Fueron silenciadas, desplazadas, violentadas”, dijo.

De allí destacó que las mujeres indígenas resistieron y hasta hoy siguen creando, “sanando, luchando, corriendo y enseñando”, por lo que la muestra de arte es reflejo de esa resistencia.

Sheinbaum Pardo hizo hincapié en que todo mexicano tiene la responsabilidad de reconocer la historia del país y su grandeza cultural, porque eso empodera a la población y es algo que se continuará reivindicando.

La Presidenta recalcó que en ningún momento se llegaron a romper las relaciones entre ambos países, aun cuando la respuesta que dio España a la carta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para pedir que se le ofreciera una disculpa a México, fue con una campaña en contra.

“Nunca se rompieron relaciones. La relación comercial, económica, de todo tipo, siempre ha existido con España, pero había esa situación. Y para mí, no era un agravio al presidente López Obrador —que, por demás, es un presidente muy querido—, sino al pueblo de México, y por eso tomé esa decisión.

“Y hoy, después de este discurso, vemos que el seguir insistiendo y el llevar las grandes culturas a España y el reconocimiento de los pueblos originarios tiene sentido”, dijo.

La exposición inaugurada consta de la exhibición de 435 piezas arqueológicas y etnográficas en cuatro sedes de Madrid: la Casa de México en España, el Instituto Cervantes, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

La muestra, vigente en la Casa de México en España hasta el 15 de febrero de 2026, y hasta el 22 de marzo de 2026 en las tres sedes antes citadas, es la más grande instalación hecha por nuestro país en la nación ibérica.