Boletos del Pumas vs Cruz Azul se agotan en segundos y en reventa superan los 100 mil pesos

La final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX enfrenta a Pumas y Cruz Azul, de los llamados Cuatro Grandes del futbol mexicano, una serie que pinta para ser una de las mejores de los últimos tiempos y para muestra los estratosféricos precios de las entradas en la reventa.

Los boletos para la gran final de vuelta, en el Estadio Olímpico Universitario este domingo 24 de mayo, se agotaron rápidamente en la fase de preventa, pero en páginas de reventa hay zonas que vallen hasta en 165 mil pesos, incluso hay boletos en 376 mil pesos.

La preventa para la final en CU inició este martes, pero se reportaron problemas con la plataforma, con la forma de pago y que pocos aficionados pudieron comprar las entradas. La venta general sigue este miércoles en la boletera Ticketmaster.

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Entre los inconvenientes que tuvieron los aficionados fue al momento de realizar el pago. Muchos usuarios compartieron en redes sociales imágenes en donde aparece la leyenda: “Su proveedor de pagos ha rechazado esta transacción. Comuníquese con su proveedor de pagos o pruebas con otro método de pago”.

Precios de los boletos para la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul

Será que MIFEL tiene algún trato con revendedores?



A nadie le funcionó su “CVC” de 5 horas y por obra de Dios se van a agotar los boletos para la Final entre Pumas y Cruz Azul…



Que decepción. https://t.co/QcyqTHp63i pic.twitter.com/4XVouH6E8p — MT2 (@madrid_total2) May 19, 2026

Los precios para la final de vuelta en plataformas oficiales van desde los 400 pesos hasta los 1,150 pesos, más recargos. Bastante más baratos que en los sitios de reventa, en donde el rango de extiende de 13 mil los más accesibles hasta los 100 mil pesos.

Palco y platea-1,150 más cargos

Palomar goya-800 más cargos

Palomar-700 más cargos

Planta baja- 650 más cargos

Pebetero- 550 más cargos

Cabecera norte-400 más cargos

Cabecera sur-500 más cargos

Tercera final entre Pumas y Cruz Azul en la Liga MX

Aunque son equipos que viven en la misma ciudad y que se han enfrentado muchas veces en la fase regular y en la Liguilla, este Torneo Clausura 2026 Pumas y Cruz Azul se verán las caras por tercera vez en una final.

sigo dentro y buscando, mifel ha rechazado varios pagos, de verdad se los saco seguro #pumas #mifel https://t.co/PKsUOmRYBR — rex 🦴 (@spookyrexx) May 19, 2026

Han pasado 45 años de la última vez que felinos y cementeros se midieron por el título. El balance es de una conquista para cada uno. El que se corone en Ciudad Universitaria tendrá la serie a su favor.

La primera vez que Pumas y Cruz Azul se encontraron en una final fue en la campaña 1978-79. Luego de un empate sin goles en la casa de los universitarios, todo se definió en la vuelta. Los cementeros ganaron por 2-0 con goles de Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado, siendo el séptimo título de la institución.

Para la Temporada 1980-81 se volvieron a ver las caras por el título del futbol mexicano. Cruz Azul se impuso en la ida en el Azteca con gol de Adrián Camacho, pero la vuelta en CU fue una auténtica locura.

En una de las veces que más lleno se ha visto la casa de los Pumas, el equipo felino remontó y con goles de Hugo Sánchez, Tuca Ferretti, Manuel Manzo y Enrique López se llevaron la final por 4-2, con descuento de Rafael Toribio. El Club Universidad sumó su segunda estrella en la historia, en el que fue el último partido de Hugo con los auriazules.

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