¿Se cancela el partido entre México y Portugal en el Estadio Azteca? esto se sabe al momento

La situación que atraviesa México después de los operativos que se llevaron a cabo en nuestro país, alertaron a la Federación Portuguesa de Futbol

Portugal está atenta a lo que ocurre con la seguridad en México.
Portugal está atenta a lo que ocurre con la seguridad en México. Foto: X @selecaoportugal
Diego Chávez Ortiz

Estamos a menos de un mes de que Portugal arribe a nuestro país para que se lleve a cabo el partido amistoso ante México; sin embargo, los operativos de seguridad que se llevaron a cabo en nuestro país para detener a Nemesio Oseguera Cervantes alertaron a la Federación Portuguesa de Futbol.

“La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el marco del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte, encuentro de preparación para el Mundial de 2026″, se puede leer en el comunicado.

De igual forma, la Federación Portuguesa de Futbol informó que “los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF... Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Fútbol, ​​entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular".

La Federación Portuguesa de Futbol lanza comunicado sobre lo ocurrido en México.
La Federación Portuguesa de Futbol lanza comunicado sobre lo ocurrido en México. ı Foto: Captura de Pantalla
