México gusta, gana y golea a Islandia en Querétaro para llegar al partido ante Portugal invicto en 2026

La Selección Mexicana de futbol volvió a ganar en lo que va del 2026. La nueva víctima de Javier Aguirre y sus muchachos fue Islandia. El conjunto europeo apretó por momentos, pero Chivas, de la mano de Armando González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, junto a Jesús Gallardo, del Toluca, se echaron al equipo en hombros y se llevaron un resultado positivo.

La Hormiga sigue demostrando que se quiere ganar un lugar en el Mundial del 2026 y, con una asistencia y gol, colaboró para que México venciera 3-0 a Islandia y así llenarle el ojo al Vasco de cara a las siguientes convocatorias.

Con el partido ante Islandia, el Tricolor inauguró su seguidilla de encuentros de cara al Mundial de Norteamérica, pues tiene programados cinco duelos más previo a su debut el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte).

¡Goool de Méxicoooo! Ledezma hace el 1-0 con asistencia de la Hormiga González 😍🔥🐐 #ModoVikingo pic.twitter.com/TZbr8K8CCx — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

¡Goooool de la Hormigaaaaaa! El delantero del momento hace el 2-0 vs Islandia y es su primer gol con México 🐜🐐😍 #ModoVikingo pic.twitter.com/fLAs7xpyCf — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

Los futbolistas de Chivas y Toluca se conjugaron muy bien. En la portería siguen sin existir sorpresas, y Raúl Rangel se afianza cada vez más en el arco Tricolor. Todo indica que ya le ganó el paso a Luis Ángel Malagón y solo falta ver qué pasó con Memo Ochoa.

Otro de los futbolistas que también parece indicar que ya tiene su lugar es Richard Ledesma, quien fue el autor de la primera anotación del encuentro a pase de Armando González. El delantero del Guadalajara se dio cuenta de que ya no tenía espacio para disparar y decidió bombear la redonda; así, el lateral del Rebaño se levantó, remató de cabeza en el aire y, al minuto 22, perforó las redes.

Previo al gol de México, Islandia lucía más poderoso y, en 20 minutos, se adueñó de la pelota, pero poco les duró el gusto y lucían cansados, pues no corrieron de la misma manera. Tras el tanto de Ledesma, el Tricolor no tuvo rival y, cuando sintió que el marcador ya estaba a su favor, bajó los decibeles y comenzó a guardar más la de gajos.

¡Golazoooooo! ¡Golazo de Jesús Gallardo para el 3-0 vs Islandia! 😍🔥#ModoVikingo pic.twitter.com/ogTZQ72SB4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

¡Puro power de Chivas! Gol de Brian Gutiérrez para el 4-0 de México vs Islandia 😍🔥🐐 #ModoVikingo pic.twitter.com/hW3sanwfys — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

El segundo tanto no tardó mucho en llegar. La Hormiga aprovechó un error defensivo y del portero y recibió un pase raso de Gallardo para solamente empujar la pelota y así alargar el marcador.

Los pupilos de Javier Aguirre no dudaron en seguir apretando; su juventud y buen entendimiento se notaban constantemente, pero no lograron alargar la pizarra y, para el término de la primera mitad, todo terminó 2-0.

Cuando parecía que, para el segundo tiempo, México podría aumentar más la ventaja en el marcador, apareció Jesús Gallardo al minuto 59 para el tercer tanto de la noche, pues otra vez hizo buena mancuerna con Armando González y Richard Ledesma.

Para cerrar el marcador, apareció Brian Gutiérrez, quien se encaminó solo y venció al arquero rival para sellar el 4-0 y darle un gran triunfo a México de cara a la Fecha FIFA de marzo, en la que se medirán a Portugal en el Estadio Azteca y a Bélgica en el Soldier Field de Chicago.