Trofeo de Copa Mundial de Fútbol 2026 aterriza en AIFA e inicia gira por 10 ciudades

El trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026 arribó al AIFA previo a su recorrido por 10 ciudades del país rumbo al torneo internacional.

El trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) e iniciará a partir de mañana un tour por 10 ciudades del país, presentado por Coca-Cola.

Guadalajara será la primera y continuará por León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida, y Chichén Itzá.

Autoridades federales y representantes internacionales participaron en la llegada del trofeo mundialista al AIFA. ı Foto: Especial

Durante la recepción, Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que la FIFA tiene confianza en México para que organice el mundial y eso se demostró tras la llamada que tuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Hay una relación de trabajo funcional, coordinada con la FIFA como debe de ser y vamos entre todos juntos a hacer como se ha dicho, la mejor copa del mundo de la historia Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores



De la Fuente destacó que una vez más se demuestra que el trabajo conjunto entre el sector público y privado permite generar “sinergias” y en ese sentido, dijo que el anuncio que ayer hizo la compañía refresquera para invertir 6 mil millones de dólares en el país es una señal de que “el trabajo conjunto, es el que nos va a permitir seguir avanzando”.

📸 Esta mañana, en el @aifaaero, el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó la ceremonia de bienvenida del trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la cual recorrerá nuestro país para encontrarse con el pueblo de México, sede del torneo junto con Estados Unidos y Canadá:… pic.twitter.com/uOpBAqTgbA — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 27, 2026

En este sentido, agregó que lo que se hizo fue un “esfuerzo trinacional” que fortalecerá el trabajo conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá.

La idea de que América del Norte sabe trabajar de manera unida, de manera coordinada en diversos ámbitos, incluida la organización del evento deportivo más importante, que es la Copa del Mundo Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores



Finalmente, detalló que Gobierno federal trabajará de la mano con el cuerpo diplomático acreditado en México y con los distintos actores internacionales para que el evento deportivo transcurra con información oportuna, orientación y a través de canales oficiales de acompañamiento.

▶️ Durante la ceremonia de bienvenida del trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que nuestro país se encuentra listo y seguro para ser sede del torneo:



"México está preparado y listo para recibir a todas y a todos los que vendrán a… pic.twitter.com/AW5fMnxnGc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 27, 2026

He estado personalmente supervisando el trabajo que se ha hecho con todas las dependencias del Gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, del sector privado, de las organizaciones sociales. Este magno evento deportivo será una gran oportunidad para mostrarle nuevamente al mundo la grandeza de México Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores



Queremos llevar mensaje de orgullo, unidad y esperanza: Coca-Cola

Por su parte, Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, dijo que el Tour de la Copa Mundial de la FIFA que es presentado por la compañía que representa tiene la intención de que las personas vivan de cerca lo que significa el mundial y el trofeo.

Hoy al iniciar esta gira, queremos llevar un mensaje de orgullo, de unidad, de esperanza. México es un país con enorme capacidad de resiliencia Louis Balat, presidente de Coca-Cola México



El directivo mencionó que, a partir de mañana iniciará un recorrido por México y la primera ciudad que visitará el trofeo será Guadalajara, una ciudad que ha sido resiliente.

Estarán de acuerdo conmigo que Guadalajara siempre ha sabido reinventarse. siempre se levanta una y otra vez y simboliza la fuerza de una nación que nunca se rinde, tal cual es México… Reitero nuestro mensaje. México está de pie. México está unido. México sigue avanzando con determinación con orgullo y con mucha esperanza Louis Balat, presidente de Coca-Cola México



Louis Balat refirió que el recorrido de la Copa Mundial en 10 entidades es una muestra para acercar a las comunidades e inspirar a los jóvenes. Asimismo, dijo, el objetivo es recordar que el deporte “tiene la capacidad de unirnos muchísimo más allá de cualquier diferencia que podamos tener”.

Destacó que en 2026, Coca-Cola México cumple 100 años y por muchos años ha acompañado a la Copa Mundial, pero también la compañía ha generado oportunidades y bienestar paras las personas, y en ese sentido, reiteró que seguirán invirtiendo en el país.

Al evento protocolario asistieron Susan Perverso, jefa de misión adjunta de la Embajada de Canadá para México; Ronald D. Johnson, embajador de Estados Unidos en México; Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR); Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial de la FIFA; y Hugo Sánchez, exfutbolista mexicano.

am