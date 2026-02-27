FIFA enviará equipo a México para evaluar seguridad previo a Mundial 2026, informa Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informó que la FIFA enviará especialistas para revisar seguridad y movilidad rumbo al Mundial 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que acordó con la FIFA el envío a México de un equipo que evaluará la situación de seguridad y las condiciones de movilidad de cara al Mundial 2026, después de la ola de violencia que se registró en varios estados tras operativo contra el líder criminal Nemesio Osegura “El Mencho”

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal agradeció nuevamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con quien sostuvo una llamada telefónica este jueves y quien ratificó la confianza del organismo para que México se mantenga como sede de la Copa del Mundo 2026.

Un tótem del Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara, Jalisco, días después de la ola de violencia desatada tras operativo contra "El Mencho". ı Foto: Reuters

Sheinbaum Pardo detalló que uno de los acuerdos alcanzados fue el envío de un equipo técnico del organismo internacional para revisar distintos temas, entre ellos el relacionado con la seguridad.

Ayer hablamos por teléfono alrededor de las 6 de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Asimismo, explicó que Gianni Infantino solicitó revisar el tema del tráfico y la movilidad en las tres ciudades mexicanas que serán sedes del torneo, con el objetivo de garantizar traslados eficientes para aficionados y visitantes.

También me pidió que viéramos el tema del tráfico en las tres ciudades para poder garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios y demás Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta reiteró su confianza en que el Mundial 2026 se llevará a cabo en condiciones adecuadas de seguridad e invitó a las selecciones participantes a sentirse seguras de viajar al país.

Atienden cancelación de Mundial de Clavados

En relación con la cancelación del Mundial de Clavados, Sheinbaum señaló que existió poca comunicación con su administración por parte de World Aquatics y la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de altura, organismos que emitieron el aviso.

Indicó que el titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Rommel Pacheco, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ya trabajan para recuperar la asignación del torneo internacional, previsto originalmente en el estado de Jalisco.

No hubo quizás suficiente comunicación con nosotros. Rommel está trabajando con la asociación internacional y el secretario de Relaciones Exteriores está en contacto. No fue de los países, sino de las propias federaciones de algunos países que mostraron inquietud. Estamos trabajando con ellos para poder recuperar este torneo internacional Claudia Sheinbaum, presidenta de México



