¡OFICIAL! La Copa Mundial de Clavados en Guadalajara queda CANCELADA por motivos de seguridad

La organización World Aquatics tomó la decisión de cancelar la segunda parada de la Copa Mundial de Clavados que estaba programada para llevarse a cabo del 5 al 8 de marzo del 2026.

Tras los operativos de seguridad que se llevaron a cabo en México para detener a Nemesio Oceguera Cervantes, se desató una ola de violencia en el país, por lo que World Aquatics analizó la situación de la ciudad sede para la segunda parada de la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara y tomo la decisión final.

“World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026”, se puede leer en el comunicado.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



Además, dejaron en claro que “esto se produce tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública. La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

La Copa Mundial de Clavados se queda sin una de las paradas del serial

A principios de año, World Aquatics anunció las tres paradas que tendría la Copa Mundial de Clavados a lo largo de la temporada, siendo la ciudad de Guadalajara la segunda parada del serial; sin embargo, la organización decidió cancelar la competencia en Zapopan, Jalisco, por temas de seguridad.

Cabe recalcar que la Copa Mundial arranca hoy en la ciudad de Montreal, Canadá, que será del 26 de febrero al 1 de marzo; después se tenía presupuestado que los clavadistas vendrían a Guadalajara del 5 al 8 de marzo y la Superfinal se llevará a cabo en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, aunque World Aquatics anunció que “la clasificación para la Copa Mundial de Clavados Acuáticos – Súper Final se basará en los resultados de la parada en Montreal".

World Aquatics espera volver a México en un futuro

Después de lo anunciado por World Aquatics, México se queda sin uno de los eventos más importantes del año para la federación deportiva de natación, sin embargo anunciaron que esperan volver a nuestro país en un futuro.

“World Aquatics agradece a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y a CODE Jalisco por su trabajo en la preparación del evento y su estrecha colaboración durante todo el evento. World Aquatics espera con interés tener una futura Copa Mundial de Clavados en Zapopan”, se lee en el comunicado.

