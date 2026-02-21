Alejandra Estudillo vuelve a la plataforma de 10 metros para colgarse una medalla de plata

La olímpica mexicana Alejandra Estudillo volvió a la actividad para colgarse su segunda medalla de plata, ahora en la plataforma de 10 metros individual femenil, en el cierre de su participación en el SEC Swimming & Diving Championships, que se realizó en el Centro Acuático Intercolegial “Allan Jones” de Tennessee.

La talentosa joven de 20 años, nuevo rostro de los clavados de México y el mundo, brindó otra medalla de plata a la Universidad de Texas, que se suma a su podio en el trampolín de 3 metros individual femenil, pero con un significado especial por ser desde la plataforma de 10 metros individual, donde acumuló 333.55 puntos.

🔥 ¡Lista para volar alto!

La multimedallista mundial en clavados Alejandra Estudillo arranca temporada en la 1ª parada de la Copa del Mundo de Clavados en Canadá.

— Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 20, 2026

“Primera competencia de 10 metros con el hombro biónico”, comentó la multimedallista mundial, considerada la mujer más valiente del mundo por ejecutar los clavados de mayor grado de dificultad y quien en septiembre del año pasado se sometió a una cirugía de hombro izquierdo.

La destacada actuación de la representante de Nuevo León fue en el campeonato anual de natación y clavados de la Southeastern Conference (SEC), una de las principales conferencias de la División I de la NCAA en Estados Unidos, cuyo título ganó la Universidad de Texas, con la aportación de la mexicana.

🚨 CLAVADISTA ALEJANDRA ESTUDILLO, MEDALLA DE PLATA 🥈 PARA LA UNIVERSIDAD DE TEXAS



— atletasmx (@atletasmxof) February 20, 2026

Alejandra Estudillo, nacida en Ixtacomitán, Chiapas, y quien estudia diseño de interiores y entrena al más alto nivel en la Universidad de Texas, viajará este domingo a Canadá para integrarse a la selección mexicana de clavados que competirá en las Copas del Mundo de Clavados de la World Aquatics, donde se presentará en la plataforma de 10 metros individual y sincronizados al lado de la medallista olímpica Gabriela Agúndez.

La agenda de las Copas del Mundo tiene como paradas: Montreal, Canadá, del 26 de febrero al 1 de marzo; Zapopan, Jalisco, del 5 al 8 de marzo; y la Superfinal de Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, competencias en las que la delegación mexicana buscará mejorar su participación, pues el año pasado fue una gran temporada para los clavadistas aztecas.

Alejandra Estudillo es la nueva cara de este deporte. Después del retiro de Alejandra Orozco, la joven de 20 años se convirtió en la compañera de Gaby Agúndez en la plataforma de 10 metros y ahora ellas dos se preparan para la temporada de este año, además de afinar los detalles de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

