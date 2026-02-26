Sheinbaum agradece a FIFA no retirar Mundial de México, tras disturbios por caída de ‘El Mencho’

La Presidenta de México este jueves en su conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por expresar confianza y asegurar que la Copa Mundial 2026 mantiene entre sus sedes a México, a pesar de los disturbios de violencia que se generaron al inicio de la semana, tras la captura y abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Ayer, Gianni Infantino aseguró que se mantiene la “confianza total” en México y que “todo va a pasar de la mejor manera posible”, aunque sí mencionó que se mantienen monitoreos y análisis de la situación que atraviesa el país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el espaldarazo y compartió que se ha mantenido contacto con la FIFA, para asegurar que no hay ningún problema.

“Primero, darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino. Y, en efecto, ayer hizo la declaración de que hemos estado -yo no personalmente-, pero el equipo ha estado en contacto con él, explicándole que no hay ningún problema y ayer dijo ‘las sedes de México, sus sedes son las que son’ y no hay ningún cambio”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa de este jueves.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que las fuerzas armadas y demás instituciones de seguridad realizaron un trabajo conjunto para regresar a la normalidad, lo que consiguió que hoy el estado de Jalisco ya haya reanudado sus actividades, clases y comercios, así como en el resto del país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también reconoció el homenaje que se rindió durante el partido entre México e Islandia, en Querétaro, a los elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida durante el operativo del domingo.

“Sí, la verdad fue muy emotivo. Primero, agradecemos el homenaje. Además, fue un juego tranquilo, amistoso. Este homenaje fue algo muy muy emotivo, la verdad, para todos los que son parte de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, la Guardia Nacional. Y pues para todo México se han mostrado, desde el día domingo, la verdad, una gran cantidad de acciones de apoyo muy, muy emotivas”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR