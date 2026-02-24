Gianni Infantino termina con la incertidumbre ¿Si se jugará el Mundial 2026 en México?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, disipó cualquier tipo de duda respecto de la organización de México como sede de la Copa del Mundo 2026, así como la realización de los juegos de repechaje intercontinental, esto luego de mucha rumorología en torno a una posible cancelación del torneo por los recientes hechos violentos en el país.

“De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, en México. Estamos en contacto regular con presidencia, las autoridades y seguimos monitoreando la situación”, dijo el mandatario de la FIFA en un evento de la Federación Colombiana de Futbol (FCF).

Fue la primera vez que Gianni Infantino tomó postura sobre lo ocurrido en días pasados en diversos estados de la República Mexicana. Asegura que se encuentra al tanto de la situación, pero confía en el trabajo que están realizando las autoridades encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos monitoreando y analizando la situación en México estos días. Pero quiere decir que tenemos confianza total en México, en su presidenta, en las autoridades. Estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”, reiteró.

Destacó que “tenemos unos partidos en un mes, los repechajes”. La llave A en Guadalajara y la B en Monterrey, con dos duelos, uno en cada sede. Además, recordó que también “se va a inaugurar el nuevo Estadio Azteca” en marzo con un choque entre México y Portugal.

Terminó diciendo que “México es un gran país, uno de futbol”, pero no por ello está libre de que ocurran situaciones fuera de las canchas, algo que pasa “en cada país en el mundo” Por eso queremos policías y autoridades que van a asegurar el orden y la seguridad”.

Después de los operativos de seguridad que se llevaron a cabo en nuestro país, varios partidos de la Liga MX, Liga MX Femenil, Expansión MX y Liga Mexicana de Softbol fueron reagendados por los hechos violentos, además de que inició la incertidumbre sobre la realización del Mundial en Guadalajara.

Cabe recalcar que también la Federación Portuguesa de Futbol lanzó un comunicado sobre el partido entre Portugal y México, dejando en claro que valorarán si el viaje para los jugadores es seguro en caso de que la situación continúe de esta forma en nuestro país.

