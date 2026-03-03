Copa del Mundo de la FIFA llega a la Mañanera de Claudia Sheinbaum

La Copa del Mundo de la FIFA llegó este martes a Palacio Nacional para ser exhibida durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo y alzó la Copa mundialista.

Antes, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Coca Cola lleva la Copa Mundial de la FIFA a todos los lugares del mundo, y adelantó que el trofeo estará hoy en la Ciudad de México.

Palacio Nacional. ı Foto: Yulia Bonilla.

La Presidenta Claudia Sheinbaum detalló que sólo pueden tocar la Copa “los campeones del mundo y los Jefes de Estado”.

Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el acompañamiento constante de su Gobierno para ser posible que la gira del Tour de la Copa Mundial sea una gran ejecución al nivel de cualquier país del mundo.

El funcionario destacó que por tercera vez México será sede de la Copa del Mundo de la FIFA.

“México es un país que sabe organizarse y que sabe demostrarle al mundo su dignidad y fortaleza, y hoy, ese mensaje está recorriendo todo el mundo”, sentenció.

“Nuestro compromiso es muy, muy claro, que este Mundial sea para todas y para todos, que no se quede únicamente en los estadios, sino que se viva en las plazas, que se viva en las calles y en las comunidades y absolutamente todos los rincones de este país”.

Informó que el trofeo de la Copa Mundial “está recorriendo 10 ciudades, con una experiencia gratuita que permitirá a miles de personas acercarse al Trofeo que representa los sueños del fútbol mundial, pero también los sueños de todas las niñas y niños que practican este hermoso deporte”.

Louis Balat entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum 25 boletos para los partidos de la Selección Mexicana que serán entregados a los ganadores del Mundial Social.

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó, a 100 días de Mundial 2026, la Copa Mundial junto a José Roberto “Bebeto” Gama de Oliveira.

La Copa visitará 10 ciudades del país previo al inicio del torneo, cuyo partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio entre México y Sudáfrica.

La Presidenta de México y José Roberto “Bebeto” Gama de Oliveira. ı Foto: Captura de pantalla.

