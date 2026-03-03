Barcelona acaricia el milagro, pero el Atlético de Madrid llega a la final de la Copa del Rey

Barcelona y Atlético de Madrid definieron a un finalista de la Copa del Rey

La ventaja de cuatro goles del Atlético de Madrid fue clave para avanzar a gran final de la Copa del Rey, pues aunque perdió 3-0 ante el Barcelona en la vuelta de las semifinales, pasaron por marcador global de 4-3.

Con doblete de Marc Bernal y una diana más de Raphinha, el cuadro catalán se quedó a un pasito del milagro, pues necesitaban un diana más para mandar el duelo al alargue y cinco para avanzar de manera directa.

"Bernal":

Porque Marc Bernal y Raphinha convirtieron goles ante Atlético Madrid en la #CopaDelRey pic.twitter.com/6hby5TzF57 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 3, 2026

Sin embargo, el Barca no logró la voltereta y el Atlético de Madrid del mexicano Obed Vargas alcanzó la final de la Copa del Rey, que mañana define a su otro finalista.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Dónde ver EN VIVO y GRATIS el América vs FC Juárez de la Jornada 9 del Clausura 2026

Para los Colchoneros bastó la actuación en la semifinal de ida, en donde ganaron con goles de Antoine Griezmann, Ademla Lookman, Julián Álvarez y un tanto en propia puerta de Eric García.

El Barcelona tenía que ganar por más de cuatro goles al Atlético de Madrid, pero no era una tarea sencilla, pues la última vez que lo hicieron fue el 24 de septiembre del 2011 en la Jornada 6 de LaLiga de la Temporada 2011-2012.

En las otra semifinal se miden la Real Sociedad ante el Athletic Club. El conjunto Txuri-Urdin llega con ventaja de un gol, que no parece mucho, pero que será un punto de partida para alcanzar el duelo por el título.