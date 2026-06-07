La película México 86 llegó a Netflix hace unos días y ha causado sensación en redes sociales debido a la forma en que retrata cómo México consiguió la sede del Mundial de 1986 en medio de un contexto político complejo y rumores de corrupción que le costaron caro al país.

Entre los personajes que aparecen en la cinta destaca Guillermo Cañedo, considerado una figura clave en la historia del futbol mexicano, por lo que su identidad en la vida real despierta mucho interés. Conoce quién es este personaje.

¿Quién es en la vida real Guillermo Cañedo, de México 86 de Netflix?

En México 86 aparece el actor Álvaro Guerrero interpretando a Guillermo Cañedo. Este personaje está inspirado en Guillermo Cañedo de la Bárcena, quien fue un dirigente deportivo mexicano de gran influencia en la segunda mitad del siglo XX.

Guillermo Cañedo y el actor Álvaro Guerrero interpretando al empresario en México 86 ı Foto: Especial/X @NetflixLAT

Nació en 1920 y murió en 1997. Se desempeñó como presidente del Club América y más tarde como directivo de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut). Su papel más relevante fue dentro de la FIFA, donde llegó a ser vicepresidente y uno de los hombres de confianza de João Havelange.

En la historia del Mundial de 1986, Guillermo Cañedo fue fundamental para que México se quedara con la sede tras la renuncia de Colombia y el devastador terremoto de 1985. Su capacidad de negociación y su cercanía con la cúpula de la FIFA fueron determinantes para que el país lograra organizar el torneo por segunda vez en su historia.

Tráiler de México 86

A continuación, te compartimos el tráiler de México 86, la nueva película de Netflix. En esta cinta Diego Luna y Karla Souza, la se unen para presentar una historia que combina hechos históricos con personajes ficticios para ofrecer al público una mirada satírica sobre uno de los capítulos más emblemáticos del futbol mexicano.

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