La película México 86 de Netflix ha dado mucho de qué hablar desde su estreno, el viernes 5 de junio. Dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por Diego Luna, Karla Souza y Daniel Giménez Cacho, la cinta mezcla sátira política y futbol para narrar cómo México logró quedarse con la sede del Mundial de 1986 en medio de rumores de corrupción y tensiones diplomáticas.

Entre los personajes que más han despertado curiosidad se encuentra Martín de la Torre, ligado a la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut). En La Razón te contamos quién es este hombre.

Reparto de México 86

El reparto de México 86 cuenta con un reparto de lujo. Vemos al actor Diego Luna interpretando a Martín de la Torre, un funcionario clave en las negociaciones para que el país fuera sede del Mundial, mientras Karla Souza da vida a Susana Gómez Mont, su esposa.

México 86 ı Foto: Netflix

Daniel Giménez Cacho da vida a Emilio Azcárraga, un personaje inspirado en el empresario Emilio Azcárraga Milmo. Mientras que el histrión Álvaro Guerrero encarna a Guillermo Cañedo, directivo clave en los vínculos entre la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA.

Juan Pablo Fernández da vida a José Ramón Fernández, el polémico periodista deportivo. Y, el actor Memo Villegas interpreta a Hugo Sánchez, el famoso deportista mexicano.

¿Quién es en la vida real Martín de la Torre de Femexfut, de México 86 de Netflix?

Martín de la Torre de la película México 68 de Netflix es interpretado por Diego Luna. El personaje aparece como un alto funcionario de la Femexfut (Federación Mexicana de Futbol), encargado de las gestiones internas para asegurar que México sea la sede del Mundial.

Pese a que Martín de la Torre no existió en la vida real, el papel podría estar inspirado en Rafael del Castillo Ruiz un abogado, académico y dirigente deportivo mexicano; es conocido principalmente por haber presidido la Femexfut entre 1980 y 1988.

México 86 ⚽ no llegó solo, nos lo trajo San Martín de la Torre 🙏🏻 y estas leyendas lo vieron hacer historia. 🤩 pic.twitter.com/CziTnHE8o3 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 3, 2026

Te puede interesar: