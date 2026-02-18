Este miércoles 18 de febrero se dio a conocer la muerte de Jorge Acevedo ‘El Chico George’, locutor famoso por formar parte de la radio local en Ensenada. El hombre de 52 años de edad falleció antes de su último programa.

“La Mejor FM 103.3 y todo el equipo de MVS Radio lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo Jorge Acevedo ‘El Chico George’”, comunicó la estación de radio estatal.

“Locutor, amigo y apasionado de la radio, quien con su voz, entrega y carisma dejó huella en nuestra cabina y en el corazón de nuestra audiencia”, lamentaron.

¿De qué murió Jorge Acevedo ‘El Chico George’?

Jorge Acevedo formaba parte de la estación La Mejor FM y murió tras sufrir un infarto en su domicilio en Ensenada. Se desconocen los detalles al respecto.

Según allegados al comunicador, el locutor tenía que comenzar con su turno habitual a las 8:00 horas durante el programa matutino “Las Mañaneras con el Chico George”. Comenzó la introducción del programa y la cama musical.

Sin embargo, al momento en que tenía que hablar, la voz del locutor no se escuchó al aire. Por la ausencia, sus compañeros trataron de comunicarse con él sin obtener una respuesta por su parte.

Tras llamar a la Cruz Roja, los paramédicos arribaron a la casa de ‘El Chico George’, pero determinaron que no habían signos vitales.