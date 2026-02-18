Fallece Jorge Acevedo ‘El Chico George’ en Ensenada

El locutor Jorge Acevedo, mejor conocido como ‘El Chico George’, falleció durante la mañana de este miércoles 18 de febrero después de sufrir un infarto en su domicilio en Ensenada.

Jorge Acevedo formaba parte de la estación La Mejor FM. Contaba con casi tres décadas de trayectoria en MVS Radio, donde se consolidó como una de las voces más reconocidas de la radio local.

“La Mejor FM 103.3 y todo el equipo de MVS Radio lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo”, comunicó la estación de radio estatal.

“Locutor, amigo y apasionado de la radio, quien con su voz, entrega y carisma dejó huella en nuestra cabina y en el corazón de nuestra audiencia”, lamentaron.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de quienes lamentaron el inesperado fallecimiento:

“¿Y ahora quien nos va a alegrar las mañanas sin él?"

“Pronta resignación, en paz descanse”.

“Mi más sentido pésame para todos”.

“Chico George te extrañaremos , tu chispa y manera de tener tu programa el mañanero inigualable”.

¿Qué le pasó a Jorge Acevedo?

Según allegados al comunicador, el locutor tenía que comenzar con su turno habitual a las 8:00 horas durante el programa matutino “Las Mañaneras con el Chico George”. La computadora des estudio estaba automatizada, por lo que comenzó la introducción del programa y la cama musical.

Sin embargo, al momento en que tenía que hablar, la voz del locutor no se escuchó al aire. Por la ausencia, sus compañeros trataron de comunicarse con él sin obtener una respuesta por su parte.

Después, contactaron a sus familiares y fueron a su domicilio, donde lo hallaron inconsciente. Ante ello, solicitaron el apoyo de servicios de emergencia de la Cruz Roja, pero al llegar los paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales.

La noticia generó consternación entre colegas, radioescuchas y amigos, quienes lo recuerdan por su carisma, cercanía con el público y su estilo dinámico al frente del micrófono.