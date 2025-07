Ninel Conde le responde a José Manuel Figueroa: ‘Mejor cállate’ | VIDEO

Ninel Conde ha roto en silencio y dejó ver que no va a seguir soportando los señalamientos que ha emitido José Manuel Figueroa en su contra. Ahora, tras su revelación en La Casa de los Famosos México 3, la mujer habló sobre las críticas que recibió por parte del hijo de Joan Sebastián.

En el pasado, José Manuel Figueroa aseguró que en el tiempo que tuvo una relación con Ninel Conde, nunca recibió una caricia desinteresada por parte de ‘El Bombón Asesino’, al señalar que por cada acción, le pedía algún tipo de regalo como recompensa por su cariño.

“Nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio. Yo creo que es más importante vivir una vida sin maquillaje, sin botox, sin caras falsas”, expresó el famoso en un comentario ácido contra la actriz.

Además, indicó que no le importaba que lo criticaran por no ser caballero por emitir declaraciones sobre su ex pareja. “Me vale mad**, lo de caballero queda en segundo lugar”, asegura, al asegurar que Ninel no sabe “ni calentar una tortilla”.

Ninel Conde estalla contra José Manuel Figueroa

Después de las fuertes declaraciones del ex de Marie Claire Harp, Ninel fue abordada por los reporteros, quienes la esperaban para conocer su punto de vista en torno a lo que dijo el famoso en días pasados.

“Él sabe lo que me hizo y lo que vivió conmigo y se acuerda lo que hizo con aquella Biblia, acuérdate, mejor cállate“, advirtió ella, dejando ver que sabe cosas que podrían dañar bastante a su ex.

Siguió: “Mira, si yo hablara lo que él me hacía no le conviene, mejor quedarnos como estamos, yo no he querido hablar detalles porque son muy fuertes todo lo que yo viví con él”, dijo la cantante.

En la misma entrevista, la mujer admitió que no quiere comenzar un pleito con su expareja, al asegurar que lo quiso mucho y que prefiere dejar las cosas en paz.

“Yo no quiero iniciar un pleito con alguien que ya perdoné, perdono pero fue una cosa que yo aprendí que no debes permitir…a veces uno por inmadurez por falta de conocimiento, por miedo te quedas callado y a veces cuando quisiste de verdad no quieres hablar de más…”, contó Ninel Conde.