Ninel Conde se ha convertido en el centro de atención ahora que se reveló que formará parte de La Casa de los Famosos México 3, a pesar de que ya en el pasado estuvo en Big Brother, un formato de encierro muy similar al reconocido reality show.

El público desea saber varios detalles sobre la habitante de La Casa de los Famosos México 3, entre ellos, quiénes son los hijos de Ninel Conde, quienes tuvieron reacciones bastante diferentes sobre la participación de la actriz en el programa de telerrealidad.

¿Quiénes son los hijos de Ninel Conde?

La hija mayor de Ninel Conde se llama Sofía y nació en 1997, a raíz de su romance con Ari Telch. La joven de aproximadamente 28 años de edad, no se dedica al espectáculo.

Por ello, se sabe que Sofía lleva su vida de manera privada y lejos de la polémica. Vive en Estados Unidos. Estudió periodismo y producción de medios, pero se sabe que eliminó su cuenta de Instagram para mantenerse lejos del ojo público.

El segundo hijo de Ninel se llama Emanuel y es fruto de su relación con Giovanni Medina. Es el empresario quien tiene la custodia del menor de edad, aunque puede visitar a su hijo de vez en cuando, al mantener una relación cordial con el hombre de negocios.

La artista confesó que tuvo que explicarle cómo serían los próximos meses a su hijo más pequeño, de 10 años de edad, dejando claro que no podría hablar con él por un tiempo.

“Yo le expliqué, le dije ‘amor, voy a ir a un proyecto donde no voy a poder hablar contigo, si no hablamos es porque me van a quitar el celular”, explicó. “Aunque yo no muestro mucho mi relación personal con mi niño, pues sí la hay”, aseguró ‘El Bombón Asesino’.

Por su parte, asegura que su hija mayor se sorprendió porque su madre fuera a estar en el programa que en los últimos años, ha desatado fuertes polémicas y momentos virales, de los que seguro ella será protagonista.

“Mi hija nada más me dijo ‘ay mamá, ¿es en serio? La juventud de ahora, ya tu sabes", compartió sobre cómo respondió su hija a su participación en el programa.