Ninel Conde aclara su relación con Larry Ramos, acusado de fraude millonario: ‘Nunca me casé con él’ | VIDEO

Ninel Conde habló sobre su relación con Larry Ramos, un empresario colombiano acusado por un fraude millonario, uno de los episodios más polémicos en la vida de la actriz.

Ninel conde aclara su relación con Larry Ramos

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante y actriz aclaró que nunca se casó legalmente con Larry Ramos, contrario a lo que muchos creían. Además, Ninel Conde habló sobre el impacto económico, social y legal que han tenido las acusaciones de su ex en su vida.

Ninel Conde podría ir a la cárcel por los nexos que tiene con Larry Ramos ı Foto: larazondemexico

‘El Bombón Asesino’ negó rotundamente el siquiera haberse casado con el empresario fugitivo: “Nunca me casé con él legalmente, fue un ritual religioso y gracias a Dios porque me hubiera traído complicaciones si hubiera sido legalmente”, aseguró.

“Cuando pasó lo de este muchacho que se fue sin decir adiós y dejándome en un problemón, porque yo estaba en su lugar y me dijo que era suyo, pero resulta que era rentado y debía meses de renta, me tuve que salir corriendo y en un país que no es tu país, con una realidad que te inventaron y siendo juzgada mediáticamente… Resultas víctima porque también me fregó dinero y mis emociones”, precisó.

Mencionó que de haber sabido, no habría apoyado al hombre en ningún momento: “Si hubiera sabido, ni siquiera lo apoyo económicamente, porque al final del día cuando tiene esa bronca le congelan las cuentas y no tenía para comer el muchacho. Entonces aquí está la rescatadora del universo de las parejas… y lo ayudé en esa parte, en la parte legal, que en Estados Unidos no es nada barato”.

“Fue un abandono… y siempre he tenido tema con el abandono porque mi papi falleció a los 3 años y después otros abandonos de parejas. Fue muy difícil, terrible, crucificada, pero son decisiones que he tomado. Decidí confiar, me enamoré y es una decisión que tomé. No fue la acertada, y tuve aprendizajes”, añadió sobre las heridas emocionales.

¿De qué se acusó a Larry Ramos?

Larry Ramos fue acusado de defraudar a más de 200 personas entre 2013 y 2020, prometiendo altos rendimientos con un falso algoritmo de inversión. Entre sus víctimas estuvieron figuras como Alejandra Guzmán, quien perdió 4 millones de dólares, y sus ex representantes, Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal.

En 2021, el escándalo creció cuando fue detenido por el FBI en 2021, después de asistir con Ninel a los Latin American Music Awards. Si bien fue puesto bajo arresto domiciliario, en septiembre de ese año de dio a la fuga.