La Casa de los Famosos México 3: Así fueron los posicionamientos este 28 de septiembre

Este domingo 28 de septiembre se llevó a cabo la última eliminación de La Casa de los Famosos México. Hay cinco participantes nominados en la última semana:Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Alexis Ayala, Dalilah Polanco y Shiky.

Por otro lado, los finalistas son Mar Contreras y Abelito, quienes ganaron el primer y segundo lugar en el programa. La división del público sobre cuál es su participante favorito deja en duda cuáles de ellos serán los primeros lugares en el programa y quién sale este domingo.

Así fueron los posicionamientos de la semana

Abelito se posicionó con Shiky

El influencer comentó que hay cosas muy buenas para él y le comentó que desea que todo Noche esté en la final. Por su parte, el comediante se mostró comprensivo y dijo que estaba poder disfrutar de las cosas buenas con él.

Mar Contreras se posicionó con Dalilah Polanco

La actriz aplaudió a Polanco por el camino que han recorrido juntas y le dijo que “es una mujer fuerte, decidida y talentosa”, mientras también celebró que se hayan conocido mejor últimamente.

“Qué bueno que tuvimos oportunidad de conocernos un poco más y espero boicotear tu plan”, le dijo, al señalar que le gustaría permanecer en el programa y estropear su plan con Noche.

Alexis Ayala se posicionó con Dalilah Polanco

El actor decidió recapitular lo sucedido en anteriores semanas y confesó que quiere estar la ultima semana con su cuarto. “No es nada personal, el juego es este y por eso quiero que te vayas”, contó.

Por su parte, ella le pidió que “fracase su plan” y comentó que ella también quiere estar en al semana con Shiky. Además, aseguró que “sus adelantes son distintos” cuando él le dijo que no veía al pasado.

Shiky se posicionó con Alexis Ayala

El comediante asegura que “ha sentido mucho” y quiere al actor, pero aseguró que no le gustó la forma en la que se expresó del trabajo de Guana en el teatro musical. “¿Cantas? ¿Bailas? Guana sí“, mencionó, ”hay muchos primeros actores que lucen por el ensamble", le indicó.

Por su parte, Alexis mencionó que lo de Guana “no es una batalla” de Shiky y le dijo que como siempre, “le daría un beso en el corazón”.

Aldo de Nigris se posicionó con Dalilah Polanco

El influencer reiteró su deseo de estar con cuarto Noche y admitió que no tiene tanta conexión con ella como con Shiky, por lo que la eligió a ella para ese momento de tensión.

“Quiero igual quedarme con Shiky, pero aquí adentro y si para eso se tiene que desmembrar la banda, ni modo”, le comentó ella antes de indicar que le habría gustado jugar más con él.

Aaron Mercury se posicionó con Dalilah Polanco

El influencer recapituló y mencionó que por ella “no tiene nada más que respeto” y aseguró que es una persona que aprecia pero “quiere que los suyos se queden con él”, antes de recordar que esto queda en manos del público.

Dalilah Polanco se posicionó con Alexis Ayala

La actriz deseó que se tome en cuenta todo lo visto y escuchado. “Si sales tu y yo, qué bueno, lo que sea que suceda”, indicó Polanco, quien agradeció al público que le permitió quedarse en el programa donde asegura que ha hecho más que él.

Por su parte, él mencionó que él no fue a fijarse quien hace más o menos que él. “A veces hacerte a un lado es no estorbar”, indicó antes de mencionar que “no sabe si tiene que resetear”, pero que ella no forma parte de su molestia o enojo, antes de indicar que para él, el juego “no es personal”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO