El Escorpión Dorado se volvió tendencia en redes las últimas horas, pero esta vez no fue por alguna infidelidad, sino porque sorprendió a los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 al aparecer en el reality con su famosa dinámica Escorpión al Volante, que regaló al público risas.

Sin embargo, usuarios también resaltaron los factos que tiró Alex Montiel, sobre algunas acciones o comportamientos de los participantes.

Hasta este momento, quienes continúan dentro de LCDLF son: Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo De Nigris, Abelito, Dalilah Polanco y Shiky.

Así fue la visita de El Escorpión Dorado en LCDLF

Al grito de "¡Peluche en el estuche!“, El Escorpión Dorado sorprendió a los habitantes de LCDLF esta tarde. Aarón Mercury fue el primero en percatarse de la presencia del influencer y salió a saludarlo; en redes se comenta que el joven es amigo de Alex Montiel.

Poco a poco, el resto de los participantes del reality se dieron cita en el patio y se integraron a la dinámica que preparó el youtuber conocido por su humor ácido.

Bromas y factos de El Escorpión Dorado en LCDLF; checa los mejores momentos

La participación de El Escorpión Dorado en LCDLF se volvió viral en redes, pues, en su dinámica Escorpión al Volante, el comediante hizo algunos comentarios que pusieron incómodos a los habitantes del reality, en especial a Dalilah Polanco, Shiky y Alexis Ayala.

Abelito y Aldo de Nigris fueron los únicos a quienes el youtuber les hizo ver que son bien aceptados por el público.

El Escorpión Dorado VS Alexis Ayala

Alexis Ayala le comentó a El Escorpión que decidió ingresar a LCDLF para “retomarse”, pero el influencer le dijo: “¿A tu altura? Tú puedes hacer otros proyectos o empezar a explotar a otra gente, ¿no?…“, mientras saludaba a Aarón, Aldo y Abelito. La reacción del productor fue de desagrado, aunque intentó reírse para disimular.

El comentario fue interpretado por el público como una indirecta sobre la ‘manipulación’ que ejerce el actor sobre los jóvenes creadores de contenido, quienes lo idolatran.

El Escorpión Dorado VS Shiky

Cuando llegó el turno de Shiky, El Escorpión le comentó, según los usuarios de X, “lo que todos pensamos“.

“Pero ¿vas a cambiar de amistades? Porque ya viste que no te conviene... Ninel, Facundo... a todos los eliminan muy rápido. Mejor consíguete a un influencer“, comentó el comediante mientras le daba la mano a Aarón Mercury.

El Escorpión VS Dalilah Polanco

Cuando fue el turno de Dalilah Polanco, El Escorpión Dorado recordó a una de las exparejas de la actriz, Eugenio Derbez. El momento causó varias risas en redes.

“¿Qué fue más difícil, soportar a Eugenio Derbez o estar en La Casa de los Famosos?“, dijo Alex Montiel. Dalilah respondió sin dudar que el reality show.

El Escorpión Dorado se despide de LCDLF

La visita finalizó con una selfie grupal y un momento lleno de risas. Además, Mar Contreras no dudó en regalarle a El Escorpión Dorado un jugo para el camino.

