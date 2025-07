Fabiola Martínez, ‘amante’ de El Escorpión Dorado, lo exhibe con audios y fotos inéditas | VIDEO

La reciente controversia que rodea a Álex Montiel, conocido como El Escorpión Dorado, escaló este miércoles 9 de julio, cuando su supuesta amante, Fabiola Martínez, presentó evidencia para refutar sus declaraciones ante las cámaras. Montiel había dicho que se vieron únicamente cuatro veces; en respuesta, ella compartió audios, fotografías y prendas que, según afirma, revelan una relación mucho más profunda.

Fabiola Martínez, amante de El Escorpión Dorado, lo exhibe con audios y fotos inéditas

Fabiola Martínez explicó que el vínculo sentimental empezó con un viaje a Nueva York, donde incluso realizaron una sesión fotográfica que planeaban subir a redes por el Día del Amor y la Amistad —imágenes que exhibió públicamente en el video— y subrayó la confusión legal en la que Montiel estaba envuelto: “Yo creí que para febrero ya estaba oficialmente divorciado y aquí está la sesión”. Además, mencionó haber conservado cuatro prendas significativas: “una gorra”, “una sudadera” usada en Nueva York, otra sudadera y una playera que él le pidió usar “para dormir”, todo para recordarlo.

El Escorpión Dorado y Fabiola Martínez en NY ı Foto: Captura de pantalla YT Fabiola Martínez

La conductora mexicana sostuvo que la frecuencia de los encuentros entre ambos superó con creces lo admitido por él: “Nos vimos más de 15 veces, en Monterrey, Nueva York y Los Ángeles. No solamente nos veíamos, dormíamos juntos”. Cuestionó entonces: “¿A una persona que viste cuatro veces le dices ‘te amo’?”, citando varios audios y mensajes en los que El Escorpión Dorado expresaba su amor: “Cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza, te amo” y “por mí te escribía toda la noche... me desperté... en cada despertada, ahí estaba tu sonrisa. ¡Te amo!”.

Fabiola Martínez defiende a sus hijas y afirma que El Escorpión Dorado sí las conoce; afirma que él sigue contactándola

Fabiola Martínez aclaró que no busca fama ni dinero, pues está protegida económicamente por su exesposo y cuenta con trabajo estable. No obstante, sí defendió a sus hijas, señalando que El Escorpión Dorado las minimizó tras negar conocerlas: “Me minimizaste... me mentiste, te creí… pero con las niñas no”.

Además, mostró llamadas perdidas del comediante fechadas en octubre de 2024, lo que apunta a contacto reciente que él no había mencionado. “Tú tienes mi número y, por cierto, manda a checar tu teléfono porque tengo llamadas perdidas tuyas de hace algunos meses, no es de hace dos años como tú mencionas que pasó eso”, expresó la conductora de Telehit.

En contraste, Alex Montiel comentó en un video de YouTube hace dos años, cuando surgió el escándalo de su infidelidad, que su relación con Dana Arizú, su esposa, consistía en un vínculo abierto, justificado por un “periodo de crisis” que superaron, según él, fortaleciendo su matrimonio. Sin embargo, Fabiola, en entrevista con Adrián Marcelo el 19 de junio, acusó que esa narrativa fue creada para proteger la imagen del youtuber. Incluso contó que se habló de planear un bebé fuera del matrimonio: “él me dijo ‘me voy a desamarrar’ para tener un bebé”.

Con estas nuevas evidencias, Fabiola Martínez da su versión de los hechos sobre su relación con El Escorpión Dorado: “No sé qué más pruebas quieres que saque… tú sabes que tengo más audios, más videos… desde el día uno hasta el final”.