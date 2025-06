El pasado 18 de junio de 2025, el conductor Adrián Marcelo, conocido por su estilo provocador y por haber participado en el programa La Casa de los Famosos México, generó nuevamente polémica en redes sociales tras una entrevista con Fabiola Martínez, en la que ambos abordaron una situación delicada relacionada con el creador de contenido Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado.

Durante la conversación, Fabiola Martínez reveló aspectos íntimos de la relación sentimental que mantuvo con Montiel, dejando entrever que la misma ocurrió mientras él seguía casado y, según ella, sin haber un acuerdo de relación abierta entre el matrimonio, como declararon. Lo más controvertido fue cuando aseguró que tenían encuentros sexuales sin protección, y citó al youtuber diciendo: “Él está operado y me dijo ‘me voy a desamarrar’ para tener un bebé“. Esta declaración desató reacciones inmediatas en plataformas digitales, reavivando el interés mediático sobre la vida personal del comediante.

Alex Montiel asegura que su matrimonio está bien, tras entrevista de Adrián Marcelo a su ‘examante’

Ante el revuelo causado por la entrevista a Fabiola Martínez, Alex Montiel rompió el silencio. Aunque evitó mencionar nombres, respondió de forma contundente a través de sus redes sociales, dejando clara su postura. “Una mentira repetida mil veces se empieza a dar por hecho y por verdad. […] Si yo cometí un error o no, es una situación que le corresponde al matrimonio. Y en mi matrimonio estábamos viviendo una situación de distanciamiento entre los dos“, declaró en el video publicado en su canal de YouTube LA LATA.

El también creador de personajes como Escorpión al Volante, agregó con firmeza que él no culpó a Fabiola de “arruinar su matrimonio” y que tampoco negó nada.

“Yo no culpé a nadie, yo nunca oculté la cara, yo nunca negué nada. […] Todo lo hablé de frente y de un pedo de hace dos años“, dijo.

Además, subrayó que no se ha escondido ni evadido responsabilidades: ”Yo no me escondí, yo no evadí mi responsabilidad, yo no culpé a nadie. Pero se atreven a abrir la boca y empezar a cuestionarme y decir, a ver, hazte responsable“.

Finalmente, Montiel se refirió al estado actual de su relación con su esposa, Dana, con quien ha tenido una trayectoria pública como pareja. Al respecto, afirmó: “Hoy estamos muy unidos. Hoy estamos enamorados“. Concluyó diciendo que los asuntos de pareja solo les competen a ellos dos: ”El pedo que tuviéramos mi esposa y yo es entre nosotros y lo platiqué con ella y a la única que le debo explicaciones es a ella […] Uno está con quien quiere estar. Estoy de poca madr*e con mi familia en este momento de mi vida. No sé mañana, pero hoy, sí“.