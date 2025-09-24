Cancelan entrada de Carlos Rivera a LCDLF tras ataques por apoyar a Dalilah Polanco

Carlos Rivera no se presentará en La Casa de los Famosos México 3, como se había anunciado anteriormente como parte de la promoción de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? a partir de los ataques que recibió el cantante por su apoyo a Dalilah Polanco.

Y es que Carlos Rivera ha mostrado su apoyo incondicional a Dalilah Polanco, por lo que su ingreso a La Casa de los Famosos México 3 fue malinterpretado por muchos como una manera de insistir en que la actriz reciba más cariño del público.

La amistad de Carlos Rivera y Dalilah Polanco?? Todo lo que esta bien#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/0sjx7DNy7B — DALILAH POSEIDA🤖 lyn (@lcvespolanco) September 1, 2025

Cabe mencionar que ambos han tenido una relación de amistad desde hace años, por lo que es natural que exista un apoyo en los proyectos del otro siendo amigos tan cercanos con una historia detrás, algo que parte del público al parecer no consideró adecuado.

Carlos Rivera ya no entra a La Casa de los Famosos México 3

En medio de los comentarios en redes sociales por la participación del interprete de ‘Recuérdame’ en el reality show, la periodista Joanna Vega Biestro dio a conocer que el famoso no se presentará ya en el programa, como una decisión de la televisora.

La mujer recalcó que la intención de su participación no era apoyar a nadie, sino promocionar la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, pero tras las críticas en su contra, la televisora mexicana prefirió cancelar su presentación para que la imagen del artista no se viera afectada.

Tanto miedo le tienen a Dalilah que se pusieron a tirarle hate a Carlos Rivera para que no fuera a la casa! Y lo lograron jaja, Carlos ni siquiera iba a apoyar a Dalilah iba a promocionar ¡Quien es la máscara! JAJAJAJA 🤡 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/TqL9IHoUtz — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) September 24, 2025

“Que siempre no va a entrar Carlos Rivera a la casa, debido a todo el hate tras dar el anuncio oficial. Como va a empezar el proyecto de la máscara, la empresa decidió no exponerlo y ya no va a entrar. Pues ni modo", expresó Vega Biestro.

Posteriormente, la mujer señaló que “eran innecesarios todos los comentarios que le escribieron (a Rivera) solo porque no les cae bien una persona (Dalilah)” y señaló que por esa situación ya no estará en la fiesta del viernes.

Algunos de los comentarios contra Carlos Rivera lo criticaban por apoyar a Dalilah Polanco al acusar a la famosa de haber formado parte de una secta, por su comentario sobre haber estado en NXIVM y por ciertas actitudes que ha tenido dentro de La Casa de los Famosos México 3 que no ha sido del agrado de todo el público.