La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 24 de septiembre?

A solo un par de semanas más del final de La Casa de los Famosos México 3, este 24 de septiembre son las últimas nominaciones dentro del reality show, por lo que un participante se quedará a solo un paso de llegar a la gran final.

Nominados de La Casa de los Famosos México 3

Los nominados de la semana en LCDLF son:

Shiky

Dalilah Polanco

Alexis Ayala

Abelito

Aaron Mercury

Aldo de Nigris

Las nominaciones estuvieron llenas de momentos impactantes, ya que en esta ocasión el cuarto Noche tuvo que nominar a sus compañeros de equipo, lo que generó varios ajustes a la placa.

¿Hubo complot?

A través de redes sociales, se han viralizado momentos en los que tanto el team Noche como el cuarto Día. En un inicio, se señaló al equipo de Abelito de estarse poniendo de acuerdo con nombres y otros detalles para nominar.

Como siempre producción no hará nada

🤐#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/iBmlEkWFtc — M A Y R A 💋 (@mayracvg) September 24, 2025

Sin embargo, ellos no fueron los únicos, ya que captaron a Dalilah y Shiky marcando líneas en el sillón con la intención de ponerse de acuerdo con los votos. En caso de hacerlo, cualquiera que siga lo acordado podría quedar nominado por complot.

Esto pasó en La Casa de los Famosos México esta semana

Quien ya tiene su lugar asegurado en la final de La Casa de los Famosos México 3 es Mar Contreras, quien se convirtió en la primera finalista de la temporada el pasado lunes, después de elegir un cofre que se encontraba cerca de Dalilah Polanco, gracias a la indicación de Aldo de Nigris.

Esto hizo estallar a Dalilah Polanco, quien expresó su molestia por haber estado tan cerca de la victoria y perder, además que criticó el haber sido nuevamente ‘excluida’ durante la celebración grupal. A pesar de ello, la famosa no tardó en arrepentirse por sus declaraciones y pidió disculpas directas a Contreras.

Mar no dejó de ser protagonista, ya que después de llevarse su primera victoria personal en las pruebas del programa, la actriz recibió una enorme sorpresa este martes, pues tuvo la oportunidad de hablar con su esposo brevemente y de reencontrarse con sus hijos.

Este momento resultó muy emotivo, aunque algunos usuarios en redes sociales criticaron que la famoso lloró más en otros momentos del programa que al momento de ver a sus hijos después de nueve semanas aislada de la vida en el mundo exterior.

El martes de cine también produjo momentos de comedia y de tensión. Por un lado, mostraron imágenes de Abelito sacando sus dotes como estilista, pero también exhibieron las declaraciones anteriores de Guana para determinar si era o no un traidor.