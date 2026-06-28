¿Quién es el creador de La Rosa de Guadalupe?

Desde que se estrenó, en 2008, La Rosa de Guadalupe ha emitido más de dos mil capítulos, lo que la ha llevado a convertirse en una de las producciones más longevas y emblemáticas de Televisa.

Su formato de antología, con historias independientes que abordan problemáticas sociales y espirituales, la convirtieron en un fenómeno de televisión en México y América Latina que se mantiene vigente. Pero ¿quién es el creador del exitoso programa?

¿Quién es el creador de La Rosa de Guadalupe?

El programa La Rosa de Guadalupe fue creado por Carlos Mercado Orduña, escritor y guionista originario de Tapachula, Chiapas. La idea surgió en 2005, cuando visitó la Basílica de Guadalupe y Mercado imaginó las historias detrás de los fieles que acudían al templo.

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La propuesta fue presentada a Televisa y se estrenó en 2008, producida junto a Miguel Ángel Herros, quien ha sido clave en su desarrollo y continuidad.

¿Quién es Carlos Mercado Orduña?

Carlos Mercado Orduña es escritor, productor y director de televisión originario de Tapachula, Chiapas. Antes de crear La Rosa de Guadalupe, trabajó como guionista en proyectos como Cuna de Lobos y Mujer, casos de la vida real.

En 2002 lanzó la telenovela Así son ellas, y con La Rosa de Guadalupe alcanzó reconocimiento internacional. En 2018 recibió la Llave de la Ciudad de Tapachula por su aporte cultural.

Carlos Mercado Orduña, productor y escritor de La Rosa de Guadalupe ı Foto: IG carlosmercadoorduna

¿Quién es Miguel Ángel Herros?

Miguel Ángel Herros es productor ejecutivo de La Rosa de Guadalupe. Comenzó como actor infantil en las radionovelas de la XEW en los años de 1950s, pero luego se dedicó a la producción.

Además, incursionó en el doblaje, donde es recordado por ser la voz de Juan Darling en Peter Pan (1953) de Disney.

Su labor ha sido fundamental para mantener La Rosa de Guadalupe vigente, adaptándola a temas contemporáneos y asegurando su permanencia en la programación de Las Estrellas.

Miguel Ángel Herros, productor de La Rosa de Guadalupe ı Foto: Captura de pantalla X @TvsEspectaculos

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