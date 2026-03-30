Muere Chela Braniff, icónica conductora de Televisa

Se dio a conocer la muerte de Chela Braniff, icónica conductora del Canal de las Estrellas. Fue en el programa Ventaneando que informaron sobre el fallecimiento de la conductora la tarde del domingo.

“Qué descanse en paz... Marcó una época muy interesante”, comentaron en el programa sobre la muerte de Chela Braniff, quien junto con Fito Girón, era anfitriona del programa Fiebre del 2.

#EraOtroMexico El emblemático programa "Fiebre del 2" con Fito Girón y Leticia Perdigón acompañados con la inolvidable voz oficial de la música Disco Mario Vargas.

También estuvo Chela Braniff 🇲🇽🕷️ pic.twitter.com/rTOFMhpA9Q — Crónicas de la Ciudad Perdida Oscar Blanco CDMX (@OscarBlancoCdmx) January 25, 2026

Sobre la causa de muerte, se dice que luchaba contra el cáncer.

La mujer destacó en la televisión mexicano a finales de los años 70’s por el programa de concursos de baile disco, donde también llegaba a mostrar sus propios pasos de baile.

El programa se grababa en el estudio ‘A’ de Televisa Chapultepec bajo la conducción de Fito Girón, Chela Braniff y Leticia Perdigón.

La voz del locutor Mario Vargas anunciaba detrás de una cabina, casi sin iluminación, a los concursantes de las competencias de baile, con nombres como: ‘Los Maniáticos Mordaces’ o ‘Los Truculentos Tramposos’, bailarines que interpretaban bailes con música de los 70.

En 1979, el canal 2 de Televisa puso al aire en horario estelar, de 8 a 10 de la noche, los sábados, el programa musical ‘Fiebre del 2’, cuyo nombre después fue reducido simplemente a ‘Fiebre’.

Chela Braniff tuvo trayectoria como diseñadora de vestuario en producciones como ‘La secta del sargón’ y ‘La Hora marcada’. Su trabajo incluyó participación en producciones de televisión mexicanas entre finales de los 70 y principios de los 90.