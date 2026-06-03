¿Cuál es el estado de salud actual de Clint Eastwood?

Luego de que se diera a conocer que el legendario Clint Eastwood se retiró de la industria del cine, el ícono del mundial ha sido objeto de rumores sobre su estado de salud. A continuación, te contamos lo que se sabe de esto.

Conoce la vida y trayectoria de Clint Eastwood

Clinton Clint Eastwood Jr. nació en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930. Es un actor, director, guionista y productor estadounidense ya retirado.

Su primer papel destacado llegó como parte del elenco de la serie de televisión Rawhide (1959-1965). La fama internacional le llegó en la década de 1960 al interpretar al “Hombre sin nombre” en la célebre Trilogía del dólar dirigida por Sergio Leone (Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo).

Tiempo después, Clint Eastwood se convirtió en un ícono cultural de la masculinidad gracias a su papel de Harry Callahan en la saga de Harry el sucio durante los años setenta y ochenta.

Clint Eastwood ı Foto: IG clinteastwoodfans01

Eastwood debutó como director en 1971 con el thriller psicológico Play Misty for Me. Su prestigio se volvió sólido con títulos como Unforgiven (1992) y Million Dollar Baby (2004), que le valieron los premios Óscar a mejor director y mejor película.

A lo largo de su carrera firmó éxitos de crítica y taquilla como Thunderbolt and Lightfoot (1974), The Outlaw Josey Wales (1976), Escape from Alcatraz (1979), Tightrope (1984), El jinete pálido (1985), Heartbreak Ridge (1986), En la línea de fuego (1993), Los puentes de Madison (1995) y Gran Torino (2008).

Además de protagonizar muchas de sus cintas, Clint Eastwood dirigió proyectos en los que no actuó, como Mystic River (2003), Cartas desde Iwo Jima (2006) y Changeling (2008).

Su obra ha sido especialmente reconocida en Francia, donde recibió la Orden de las Artes y las Letras (1994) y la Legión de Honor (2007). También fue distinguido con el León de Oro en Venecia (2000).

¿Cuál es el estado de salud actual del actor Clint Eastwood?

Clint Eastwood celebró su cumpleaños número 96 el 31 de mayo de 2026 y continúa con buena salud. Su hijo Kyle Eastwood confirmó que el actor está retirado y estable, dedicándose a proyectos personales y a su vida familiar.

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