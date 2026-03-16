Christian Nodal demanda a Cazzu por su hija Inti y la cantante reacciona | VIDEO

Christian Nodal reveló recientemente que se encuentra en medio de una nueva pelea legal contra Cazzu, pues ahora busca evitar que su hija en común sea “expuesta” en redes sociales de cualquier forma. Ante las nuevas declaraciones de su ex, la cantante no se ha quedó callada.

Nodal lanza nueva demanda a Cazzu

Fue en un reciente encuentro con los medios de comunicación que Christian Nodal habló sobre la demanda que lanzó recientemente en contra de Cazzu, pues está en desacuerdo con la manera en la que la argentina ha manejado la imagen de Inti, su hija.

Cazzu señala a Christian Nodal por abandonar a su hija ı Foto: Instagram

En ese sentido, el cantante desea que la pequeña esté menos expuesta a las redes sociales de su madre; además, mencionó que apoyaría a su hija a dedicarse al medio, si así lo desea, cuando cumpla la mayoría de edad.

“Yo, la verdad, todo el tema de mi hija, lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100 por ciento mi apoyo, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible, en redes”, comenzó.

Después, precisó de qué va la próxima pelea legal con la cantante argentina: “De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, sentenció.

Nodal aseguró que la demanda “ya se aceptó en México” y que próximamente llegará a Argentina. Además, mencionó que otro fin de la demanda es llegar a un acuerdo definitivo sobre la manutención que debe recibir la hija de la cantante de ‘Con Otra’.

“Como lo comenté, es meramente para que ya se regule una manutención, las visitas, el tiempo con ella”, destacó sobre como después de casi dos años de distanciamiento, parece que llega una oportunidad para finalmente llegar a acuerdos en favor de la menor.

Cazzu reacciona con sutil indirecta a la demanda de Nodal

A través de su cuenta de Instagram, la cantante argentina reaccionó de manera indirecta a las recientes declaraciones del famoso con una publicación cuya descripción solo era un emoji café y un beso.

En la primera foto, la famosa posa con una gabardina y una expresión seria. Después, vemos varias fotos de ella en su gira Latinaje y en la quinta imagen, vemos un video de la famosa cantando el tema ‘Engreído’.

La parte que canta es considerada una indirecta a Nodal, ya que dice:

Si te preguntan contarás

Tu versión echándole tierra a mi nombre

A diferencia de ti

Callaré que duro poco

No porque fuera una noche

En otra imagen, la famosa aparece con una cámara pequeña y después de una foto más en concierto, Cazzu subió nuevas postales de su hija donde como la mayor parte de las veces, evita mostrarle la cara.

En las fotos podemos ver a la pequeña vestida de princesa y después disfrutando de la playa junto a su madre, siempre desde ángulos en los que se evita captar su rostro con nitidez. Incluyó también una foto de la pequeña con una cubetita en la playa, donde le rostro de la menor es cubierto por una gorra.