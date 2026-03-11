¿Ángela Aguilar y Christian Nodal van a posponer su boda?

Las redes sociales han estallado después de que en redes sociales, se hizo viral un video en el que aparece Kunno, quien reveló que la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal podría posponerse, una noticia inesperada.

Fue en una reciente conversación con el resto de los participantes de La Casa de los Famosos que Kunno se sinceró sobre su amistad con Ángela Aguilar y habló sobre la boda que tendrá la joven artista con Christian Nodal.

¡Kunno podría ser DAMA DE HONOR en la boda de Ángela Aguilar y Nodal! Él responde y asegura que se siente un hijo más de Pepe Aguilar #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/BsdltgeVi5 — De Primera Mano (@deprimeramano) January 28, 2026

Recordemos que aunque la pareja ya se encuentra casada desde el mismo mes que comenzaron su romance, en mayo de 2024, sigue pendiente que se lleve a cabo su matrimonio espiritual y la cantante había mencionado que la ceremonia se llevaría a cabo en mayo del 2026.

A pocos meses del gran día, el influencer que está en La Casa de los Famosos presumió que sería “damo de honor en una boda en mayo”, haciendo referencia a la de su íntima amiga, aunque mencionó que también había posibilidad de que no pudiera asistir.

Sin embargo, el detalle que sorprendió a todos fue cuando el regiomontano aclaró que la celebración no estaba confirmada para llevarse a cabo en mayo. “No sé cuándo (se van a casar), pero supuestamente es en esa fecha (mayo), aunque ella sí dijo que a lo mejor podía esperar”, dijo. “Les dije: ‘¿se van a casar o no?’ Y me dijeron: ‘pues sí, pero...’ Les dije que me esperaran”, sentenció.

Sobre su amistad con Ángela Aguilar, Kunno explicó: “Ya voy para cinco años de amistad con Ángela. La conocí en unos premios (…) Me invitó a su lanzamiento de perfumes, ahí la conocí, conocí a toda la familia. Ese día, en la fiesta, Pepe Aguilar me cantó ‘Por mujeres como tú’. Fue algo que nunca había pasado”, relató.

“Cuando yo pasaba por momentos difíciles, ella nunca me preguntó por lo que decían de mí. Ahora, ¿por qué yo le preguntaría por lo que le dicen a ella? (…) Siempre intentamos distraernos, reír, irnos de viaje. Por eso, cuando estoy con ellos, disfruto de su compañía lejos de todo lo que ocurre afuera”, concluyó.