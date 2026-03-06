Cazzu habla de la crianza de su hija Inti sin Christian Nodal: ‘Es muy feliz’ | VIDEO

Cazzu habla de su debut como actriz en la película de Netflix ‘Risa y la cabina del viento’

Cazzu compartió varios detalles sobre su vida como madre en una reciente entrevista con el programa El Gordo y La Flaca, donde reveló ciertos detalles sobre su hija Inti, quien ha crecido lejos de la presencia de Christian Nodal desde el fin de la relación de los cantantes.

En la entrevista, Cazzu aseguró que su hija “es feliz” y que ha crecido acompañada de varias amistades. El entorno seguro le ha permitido a la pequeña comenzar a tomar ciertas decisiones sobre ella, aunque la argentina admitió que no es posible para ella quedarse lejos de la pequeña por mucho tiempo.

Nodal y Cazzu revelan la cara de su hija Inti y afirman que es déntica a él (FOTO) ı Foto: larazondemexico

Cazzu habla de la crianza de Inti

Julieta Cazzuchelli, nombre real de la reguetonera, explicó que su hija ha crecido rodeada de arte: “Tengo amigas DJ, amigas bailarinas, amigas de todo tipo de arte. Entonces, ella va explorando esos mundos. Cada persona que nos quiere trae ese mundo y nos comparte”, dijo.

También aseguró que Inti es bastante selectiva al momento de mostrar sus talentos frente a terceros: “Le pedís que haga algo y se cancela. Solo en la casa, ahí cuando la encontrás decidida”, relató.

“Inti tiene dos años y yo le pregunto: ¿Querés venir conmigo o te querés quedar? Y a veces me dice: Quiero estar con la abu, quiero estar en la casa, quiero viajar con mamá. Y que ella pueda expresar todo eso es como la libertad que se le da”, celebró.

De este modo, la celebridad dejó claro que a través de su tiempo juntas, la niña ha aprendido a expresarse con libertad frente a ella, lo que la lleva a tomar sus pequeñas decisiones por si misma.

“La verdad es que ella es muy feliz y acá todo mundo la consiente, que tengo que poner límites para que se controle todo”, precisó.

Además, mencionó que evita hacer que su hija viaje por mucho tiempo: “Yo la llevo a los viajes, sobre todo los largos. Los únicos viajes que no la llevo son los cortos, que voy y vengo en el mismo día. Los viajes largos no, me muero” y reconoció que apenas ha llegado a estar 3 días separada de su hija.

“Pero bueno, también es algo un poco como un tabú, ¿no? Que la mamá no pudiera estar nunca lejos de los hijos. Y yo creo que, que ellos son más inteligentes de lo que, de lo que una va, va creyendo”, dijo.

Las nuevas declaraciones de Cazzu vienen después de que la cantante argentina hablara de manera abierta sobre el abandono de Christan Nodal a su hija, quien reaccionó de manera explosiva en redes sociales.

