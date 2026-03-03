¿Cazzu se burló de Ángela Aguilar? VIDEO viral donde baila desata controversia

Las redes sociales estallaron en los últimos días después de que comenzó a circular un reciente video donde podemos ver a Cazzu bailando de una forma muy peculiar, por el que aseguran que la cantante le lanzó una turbia indirecta a Ángela Aguilar con sus movimientos.

Cazzu se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires y ha dado de qué hablar después del escandalo de declaraciones entre la cantante y Christian Nodal sobre Inti, su hija en común. El momento ha impulsado la supuesta rivalidad entre la argentina y Ángela Aguilar.

Afirman que Cazzu está embarazada otra vez de Nodal... a un mes de que la dejó por Ángela Aguilar ı Foto: larazondemexico

¿Cazzu se burló de Ángela Aguilar?

La intérprete de ‘Dolce’ ofreció cinco recitales en Buenos Aires como parte de su gira Latinaje. En su presentación más reciente, la mujer capturó la atención de una de sus seguidores por su peculiar forma de moverse.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos Karina Puente es hospitalizada tras rumores de divorcio con Adrián Marcelo

Mientras cantaba el tema ‘Con Otra’, que para muchos es una indirecta a su ex novio mexicano y su esposa, la argentina bailó y exageró sus movimientos durante la presentación de un modo que hizo que muchos recordaran a Ángela.

La celebridad latina hace un gesto con la boca antes de comenzar a saltar moviendo mucho los brazos y dando largas zancadas, algo que recordó particularmente a un clip donde Ángela hace lo mismo para acercarse a Nodal.

El gesto sorprendió ya que en el pasado, Cazzu se ha mantenido bastante discreta y ha evitado tener alguna confrontación directa y brutal con la famosa, siempre generando aplausos del público por su tranquilidad.

Me encanta Cazzu imitando a Angela Aguilar, me lo imagino a Nodal pataleando y dedicándole 3 comunicados más JAJAJJAA pic.twitter.com/ZMq6lv5XeO — bad girl (@xcjlsj) March 1, 2026

Sin embargo, parece que la famosa ya llegó al límite de su paciencia, pues sus recientes declaraciones y ahora el gesto han hecho notar al público un cambio de actitud que les encanta a los fans del draam.

El video no tardó en hacerse viral en las redes sociales y algunas de las reacciones fueron: