Christian Nodal habla de balacera con Ángela Aguilar en su rancho: ‘Tenía mucho miedo’ | VIDEO

Christian Nodal confirmó que él y su esposa Ángela Aguilar estuvieron en medio de un tiroteo ocurrido en Zacatecas, muy cerca del rancho El Soyate, el cual pertenece a la familia de la cantante de regional mexicano.

Nodal recuerda cómo vivió la balacera en Zacatecas con Ángela Aguilar

Fue tras su presentación en la Feria de Texcoco que Christian Nodal habló de manera pública sobre el episodio de riesgo que vivió junto con Ángela Aguilar, el cual le hizo reflexionar sobre la vida el pasado mes de febrero.

Nodal y Ángela Aguilar ı Foto: IG latingrammys

“Agradecido por estar vivo, pero realmente siempre he valorado mucho cada instante, ¿no? Creo que así es como he manejado mi vida, llevándome cien por ciento de emociones, cien por ciento del corazón y, bueno, obviamente, la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más”, declaró el ex novio de Cazzu.

Según el relato del artista, el enfrentamiento armado sucedió mientras que él y su pareja transitaban por una carretera cerca del rancho de la familia. Fue entonces que se estaba desarrollando un operativo de fuerzas especiales con presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Al revivir lo que vivió durante la balacera, Nodal recordó en qué pensó en ese momento: “Pues (suspira) no sé, mi esposa... Tenía mucho miedo, me tocó tirarme al piso. No sé, la verdad que no sé, simplemente mucho miedo y más estar a salvo”, expresó.

“Los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió bien”, afirmó al reconocer la pronta reacción de su equipo de seguridad como una clave para evitar que la situación escalara y cualquiera pudiera salir lesionado.

Fue a mediados de febrero que se dio a conocer el tiroteo que se vivió cerca del rancho El Soyate. Las primeras versiones indicaron que el ataque había sido contra un convoy en el que viajaban Pepe Aguilar, su hija y su yerno, lo que encendió las alarmas entre los usuarios de Internet.

Sin embargo, posteriormente las autoridades zacatecanas aclararon los hechos, eliminando la verión de un ataque directo. El secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, señaló que el ataque armado fue contra las Fuerzas de Reacción Inmediata.

Indicó que tras el ataque se implementó un operativo en la zona en el que participan elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró que el operativo sigue activo, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a evitar la zona. Asimismo dio a conocer que tras el operativo ya se detuvo a varias personas por el ataque, sin embargo, no dio a conocer cuántos detenidos habían.