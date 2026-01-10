El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero en un trágico accidente de avioneta en Paipa, Boyacá. El artista viajaba hacia Medellín para cumplir con una presentación en Antioquia.

La noticia conmocionó a millones de personas que seguían de cerca su música, quienes se unen al dolor de la familia del intérprete de música regional. En La Razón de México te contamos quién era este joven cantautor.

¿Quién era Yeison Jiménez, cantante que murió en un accidente de avioneta?

Yeison Jiménez, de 34 años, era un reconocido cantante y compositor colombiano dentro del género de la Música Popular Colombiana.

Inició su camino artístico desde muy joven. A los 7 años comenzó a cantar y, ya en la adolescencia, trabajó durante cinco años en la central mayorista de abastos de Bogotá, una etapa en la que logró grabar sus primeras cinco canciones.

Su debut oficial llegó en el año 2013 con el tema “Te Deseo Lo Mejor”, de su propia autoría, que fue incluido en el álbum Con El Corazón–Volumen 1. Un año más tarde presentó el sencillo “Porqué la envidia”, que formó parte de su segundo disco Vuelve y Me Pasa (2015).

Yeison Jiménez tuvo más de 70 composiciones propias, lo que lo llevó a convertirse en uno de los intérpretes más importantes del género, incluso llegó a ser considerado el artista número uno de la música popular en el país latinoamericano.

Las producciones del cantante ocuparon los primeros lugares en medios nacionales y se convirtieron en tendencia en plataformas digitales. Fue el primer artista de este género en ingresar al Top 50 de Spotify Colombia, lo que confirma su popularidad entre el público.

Un episodio muy importante en su carrera llegó en 2018 con el lanzamiento de “Aventurero”, pues el tema que superó los 400 millones de reproducciones y permaneció más de 20 semanas en los primeros puestos de las listas. La canción de Yeison Jiménez se convirtió en un verdadero himno de la música regional colombiana y en el éxito que lo catapultó a la fama internacional.

Hace unos cuatro meses, Yeison compartió el videoclip oficial del tema “Pedazos”, en el cual colaboró con la artista española Natalia Jiménez.

El cantante también era muy popular en redes sociales. en Instagram cuenta con más de 5 millones de seguidores, con quienes compartía fotos y videos de sus conciertos, así como de su vida familiar.

De acuerdo con información publicada en sus redes sociales, Yeison Jiménez estaba casado y tenía tres hijos pequeños.

Tras confirmarse que el famoso perdió la vida, colegas y seguidores expresaron mensajes de dolor y solidaridad. Además, recordaron al joven de 34 años como alguien amable y entregado a la música popular.