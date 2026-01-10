El mundo de la música popular colombiana está de luto. Recientemente se confirmó la muerte de Yeison Jiménez, uno de los intérpretes más influyentes del género en la última década.

El artista de sólo 34 años, originario de Manzanares, Caldas, viajaba en una avioneta privada junto a algunos miembros de su equipo cuando la aeronave se desplomó en una zona rural de Paipa, Boyacá.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción en redes sociales, donde colegas y seguidores expresaron mensajes de dolor y solidaridad. Su partida deja un vacío en la música popular y en la vida de su esposa y sus tres hijos.

Muere Yeison Jiménez, cantante de música regional, en terrible accidente de avioneta

Yeison Jiménez, uno de los grandes exponentes de la música popular colombiana, con éxitos como “Aventurero”, “Tenías razón” y “El desmadre”, falleció este sábado 10 de enero.

El intérprete de 34 años perdió la vida luego de que se desplomara la avioneta en la que viajaba, sobre la zona rural de Paipa, Boyacá, informó la Aeronáutica Civil.

La avioneta con matrícula N325FA había registrado un plan de vuelo rumbo a Medellín y llevaba a bordo a seis ocupantes: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre los cuales se encontraba el cantante Yeison Jiménez.

Todas las personas que viajaban en la unidad perdieron la vida. Las autoridades acordonaron la zona y confirmaron que la aeronave quedó calcinada tras el fuerte impacto.

Horas antes, el intérprete colombiano había tenido un concierto. Los videos de su última presentación aún están disponibles en sus historias de Instagram y en su feed.

Jiménez tenía programado un concierto en Marinilla, Medellín la noche de este sábado. Sin embargo, no pudo llegar.

Yeison Jiménez era reconocido por su talento para interpretar música regional o popular. En redes sociales sus fans también destacan la cercanía que el cantante tenía con el público y su capacidad para llenar estadios y plazas.

Algunos comentarios en Instagram sobre la repentina muerte del famoso fueron:

“Dios no lo puedo creer”

“Hoy me duele el corazón. Se nos fue un artista que marcó mi vida con su música. Gracias por tanto, tu legado vivirá por siempre”

"Como quisiera que esto fuera mentira"

El artista de regional mexicano Kevin Ortiz dedicó unas palabras a Yeison Jiménez y lo recordó por su calidez: “Nunca se me va a olvidar cuando fui a Medellín, Colombia. Me brindó su tiempo, su atención, me invitó a comer y compartimos una buena charla llena de música y sueños. Momentos sencillos, pero sinceros, que hoy cobran un valor inmenso”.