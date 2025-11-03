Dinosaur Jr. da cátedra en el Hipnosis y sigue creyendo en el rock

El segundo día de actividades del Festival Hipnosis trajo a Dinosaur Jr. al entarimado pasadas las 22:00 horas de ayer en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México. Al ser uno de los actos estelares de este año, las personas no tardaron en aglomerarse cerca del escenario mientras J Mascis, Lou Barlow y Murph hacían ronronear la guitarra, el bajo y la batería al ritmo del éxito “Severed Lips”.

El ánimo incrementó a pesar de las fallas técnicas y entonces la banda interpretó “Little Fury Things” y “Out There” con gran energía; a cambio la gente regaló varios aplausos.

El Dato: El sábado pasado el festival cumplió el sueño de toda una generación al traer por primera vez a México a la banda noventera Pavement, que se adueñó del Hipnosis.

Los contemporáneos a Nirvana y Sonic Youth son considerados una de las agrupaciones más importantes del rock alternativo estadounidense y demostraron el prestigio que cargan en sus hombros al ejecutar canciones como “Start Choppin”, “Feel the Pain” y su tan famoso cover “Just Like Heaven”, tema original de la banda The Cure.

Por su parte, Jason Pierce, mente maestra detrás de Spiritualized, apaciguó el cerebro de todos los presentes con sus melodías hipnóticas y sonidos espaciales. En esta ocasión, el artista británico trajo al oído del público mexicano la interpretación de piezas que abarcan toda su trayectoria musical.

La velada abrió con “She Kiss Me” y “Shine a Light”, y pese a tener algunos inconvenientes técnicos, el cantante Jason Pierce no perdió la concentración y sacó a flote la situación.

Jason Pierce, vocalista de Spiritualized, ayer. ı Foto: Omar Flores›La Razón

22 Bandas se presentaron en los dos días que duró el Hipnosis

La velada continuó con lo que la crítica musical denominó “space rock”, dada la capacidad del también guitarrista Jason Pierce de crear atmósferas interminables y progresivas, añadiendo letras metafóricas y poéticas sobre la vida.

Más temprano, los mexicanos de Austin TV, una de las bandas consentidas del público, aparecieron en el entarimado para ofrecer un concierto especial, ya que interpretaron completo su último EP titulado Indra: “Todo lo que es”, “Patrones en el vacío”, “Aún así nos conocimos” y el tema que da nombre al material.

Además, no pudieron faltar canciones de su trayectoria musical como “De la orquídea y la avispa”, “Marduk”, “Ella no me conoce”, “Roy Rogers”, “Caballeros del albedrío”, “Shiva” y “Hombre Pánico”.

Los escenarios gemelos del Festival Hipnosis presentaron una dualidad sonora encarnada en Crumb y Deafheaven. Por una parte, la primera fue una caricia al oído y el alma con su pulcro indie lleno de muchas melodías hechas con sintetizadores; mientras que la segunda fue potencia, energía desbordada y un golpe en la sien que aturdía los sentidos. Además del escenario, ambos compartieron los gritos, aplausos y el cariño del público.

Uno de los integrantes de Austin TV, durante el número de la banda. ı Foto: Omar Flores›La Razón

Las chicas argentinas conocidas como Fin del mundo ofrecieron al público su estilo melódico-armónico, en el cual pueden navegar entre géneros como el indie, shoegaze y dream pop.

Por su parte, Bala ofreció un show frenético con canciones que tienen gran influencia del stoner y punk. Otra de las apariciones interesantes fue la de The Budos Band, agrupación oriunda de Nueva York, que combina el afrobeat, funk, soul, jazz y una intensa dosis de psicodelia. Ambas agrupaciones hicieron que el público se la pasara bien la tarde del domingo en el Hipnosis.