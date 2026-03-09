Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 9 de marzo 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 9 de marzo en Exatlón México

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias luego de la eliminación y se disputan el territorio: la Villa 360, el mejor lugar que todos los deportistas quieren para recuperarse de las intensas carreras.

Antes de la competencia estelar por la Villa 360, los participantes juegan por otra ventaja que les ayuda al final de la semana y que por eso mismo todos la quieren.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, cabe recordar que los spoilers no han sido certeros en esta temporada así que todo puede pasar en el episodio y existe la posibilidad de que el verdadero ganador sea el equipo azul.

Los fans tienen que esperar a que se transmita el capítulo completo para conocer al verdadero ganador de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los participantes del programa dan sus impresiones sobre la eliminación del domingo, en la que Natali Brito nuevamente se despidió del reality show deportivo.

La atleta había sido eliminada pero por una salida prematura de otra compañera por lesión ella se reincorporó nuevamente, sin embargo, volvió a salir del programa.

Lo que más llamó la atención es que a Doris del Moral le costó mucho trabajo estar en el duelo de eliminación, ya que tuvo que quemar su única medalla para poder permanecer en la competencia.

Doris no quería que los rojos se enteraran de lo que sucedió en el duelo, pero Rosique terminó contando qué fue lo que sucedió, así que Doris será blanco de burlas de parte de Humberto, ya que ellos se llevan muy pesado en el juego.

Los azules buscan recuperarse, pero los rojos también quieren volver a tener confianza para poder quedarse con la Villa 360.