Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 8 de marzo 2026?

Los atletas de Exatlón México despiden a uno de sus compañeros que será eliminado de la competencia, pues no logrará superar la prueba por la permanencia en el duelo de eliminación.

Antes de que se lleve a cabo el juego estelar, los equipos tienen que disputarse la última supervivencia, con la cual definen quiénes son las tres deportistas que defenderán su lugar en el juego.

¿Quién sale eliminado hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy e Exatlón México sería una mujer azul, según los seguidores la eliminada sería Natali Brito, quien no supo aprovechar su segunda oportunidad y saldría de la competencia.

Pero como los spoilers no han sido certeros en esta temporada, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los participantes del programa están preocupados porque quieren dar su máximo esfuerzo. Los rojos aunque han ganado las Supervivencias y han recuperado su confianza al final de esta semana, quieren mejorar su desempeño.

Mati Álvarez es una de las mejores deportistas de todo el programa, sin embargo, ella siente que no todo el peso del equipo tiene que caer sobre ella, sino que tiene que haber apoyo de parte de sus compañeras.

Por su parte, los azules saben que hoy van a tener que salir a la competencia para defender su lugar, se espera que las tres mujeres que vayan al duelo de eliminación sean Natali Brito, Valery Carranza y Doris del Moral.

Natali había sido eliminada, pero volvió a la competencia, sin embargo, esta vez tampoco destacó por su desempeño. Los fans creen que los azules están haciendo una estrategia para depurar al equipo.

La competencia se acerca al final, porque lo que los juegos y el nivel de la competencia aumenta cada vez más.