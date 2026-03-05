Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 5 de marzo 2026?

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias y en esta ocasión salen a dejar todo en la pista por la Villa 360, el mejor lugar para descansar y recuperarse de los juegos.

Antes de que se lleve a cabo la competencia estelar por el territorio, los participantes tienen que competir por una medalla grupal, la cual les da beneficios a todos los integrantes del equipo rumbo a la eliminación del domingo.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, la información no está confirmada, por lo que el ganador también podría ser el equipo azul, ya que tiene altas probabilidades de lograrlo, la mayoría de los juegos de la semana los han ganado los azules, así que podrían repetir la hazaña.

Los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

Los atletas buscan la medalla grupal, los rojos quieren la medalla para tener más seguridad para el domingo, sin embargo, los azules también quieren quedarse con la medalla, pero según los fans, en el adelanto de hoy de Exatlón se filtró el spoiler y revelaría que los rojos se la ganarían este jueves.

Alexis y Ernesto hablan sobre la lesión del primero, quien afirma que está preocupado por haberse lesionado y está distraído porque no quiere bajar su rendimiento en el programa, ya que esto lo puede llevar a la eliminación.

Por otra parte, César Villaluz está triste porque ya le esta pegando el aislamiento, pues esta es su primera temporada y ya extraña a su familia y esto le afecta anímicamente en los juegos.

Los azules quieren seguir manteniendo la buena racha que tuvieron esta semana.