Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de Exatlón México 2 de marzo 2026

Los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, el mejor lugar para descansar que todos quieren para recuperarse de las intensas competencias de la semana.

Antes de este juego estelar, los participantes del programa tienen que competir por una ventaja, la cual ellos siempre quieren tenerla porque les da beneficios a lo largo de la semana.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, pero como hemos visto que los spoilers están al revés, entonces podría esperarse que el ganador de la Villa 360 sea el equipo azul.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy del programa.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los azules están que no caben de la felicidad por la eliminación de Ella Bucio, ya que esta atleta tenía bajo rendimiento en las competencias semanales, pero cuando le tocaba ir al duelo de eliminación se transformaba y logró eliminar a varias de sus compañeras de la temporada.

Además, Ella tenía una relación muy cercana con Humberto Noriega, por lo que ahora el deportista de la escuadra roja está muy triste por la salida de su pareja sentimental dentro del programa.

Pero los azules están aprovechando toda la oportunidad para burlarse de Humberto porque ahora estará solo y no tendrá quién le haga cariños dentro del juego.

Sin embargo, además de eso, los azules tienen que aprovechar el momento de vulnerabilidad de los rojos para recuperarse en las competencias, además de que esta semana se mantienen completos y eso les da un incentivo emocional para seguir sobresaliendo en los juegos de la semana.

Así se vivirá el episodio de hoy y los atletas tendrán que salir a dar su máximo esfuerzo en cada circuito y cada carrera.