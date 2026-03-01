Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de hoy 1 de marzo 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado hoy del programa y se despedirá de la competencia abandonando el sueño de llegar a la final del reality show.

Antes de la competencia estelar, los atletas tienen un juego previo por la Supervivencia en el que se definirá quienes son todas las mujeres que van al duelo de eliminación, ya que esta semana las atletas rojas y azules son las que están en riesgo de salir del programa.

¿Quién sale eliminado hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Valery Carranza, integrante del equipo azul, quien se despediría del juego.

En caso de que Valery sea la eliminada, esto significa que los azules van a perder a otro integrante por segunda semana consecutiva, lo que les puede perjudicar en una perspectiva de equipo, pues perder un elemento revela debilidad ante el rival.

Sin embargo, también existe un tema en el que esto les podría ayudar porque el equipo se hace más compacto y así les ayuda a pasar más veces en los juegos de la semana y por lo tanto les da ventaja para ganar más competencias.

Los fans del reality show tendrán que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero eliminado de hoy, ya que todo puede pasar.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas rojos terminan la semana con un sabor de boca amargo porque no quieren que otra de sus integrantes esté en el duelo de eliminación, pues Ella Bucio ya está instalada en el juego.

Sin embargo, cabe recordar que Ella, aunque tiene bajo rendimiento en los juegos diarios, se transforma en la eliminación y ha logrado sacar a varias azules de la competencia, por lo que es de temer a la hora de defender su lugar en el programa deportivo más importante de la televisión.