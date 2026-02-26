Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 26 de febrero 2026?

Conoce al ganador de hoy 26 de febrero en Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por la anhelada Villa 360, el mejor lugar para descansar y para recuperarse de las extenuantes jornadas de juego.

Los rojos y los azules quieren estar en la Villa 360, antes fortaleza y saldrán a dejar su máximo esfuerzo para poder quedarse con ella, además cabe recordar que antes del juego estelar por la Villa habrá otra competencia previa.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de hoy de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, el cual permanecería con su buena racha y recuperando confianza y ganando puntos.

Sin embargo, como los spoilers son inciertos los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador del programa de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas están imparables, así que la competencia de esta noche será muy reñida para ambas escuadras.