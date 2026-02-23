Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 23 de febrero 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por el territorio, por el mejor para descansar, es decir, la Villa 360. Después de la intensa eliminación azul de este domingo los deportistas buscan pelear la antes Fortaleza.

Como en cada lunes, los participantes del programa tienen un juego por la ventaja que les da beneficios en la semana y por supuesto al final para las eliminaciones.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de hoy de la Villa 360 de Exartlón México sería el equipo azul, pero según las estadísticas que hemos visto durante toda la semana los rojos tienen amplias posibilidades de ganar la Villa 360.

Sin embargo, los actuales ganadores de la Villa, es decir, los que están en esta estancia son los azules y pese a que han perdido juegos importantes ellos se siguen aferrando a la Villa, pero este domingo perdieron a un integrante importante: Alejandro, salida que les impactó mucho emocionalmente.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas del reality show deportivo más importante de México tendrán una mala noticia y es que uno de sus compañeros se tendrá que ir de la competencia por lesión, entonces esta noticia va a sorprender a todos los participantes. ¿Qué equipo será el más afectado por esta salida y cuál será el más beneficiado por esta baja?

Los atletas rojos han recuperado mucha confianza desde que empezaron a ganar juegos importantes como la Batalla Colosal, el Duelo de los Enigmas y sobre todo este fin de semana ganaron todas las supervivencias, por lo que mandaron a puros azules al duelo de eliminación.

Mientras que los azules, aunque están confiados y tienen un beneficio que los puede ayudar no han decidido usarlo ahora, sino que lo están guardando para las próximas semanas cuando se acerque la final, por lo que se prevé que lo usen Koke, Evelyn o Doris.