Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 de hoy 19 de febrero 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por el territorio: la Villa 360 del programa, el mejor lugar para descansar en el que todos quieren estar para tener una mejor recuperación.

Antes de la competencia estelar, los atletas del reality show deportivo van a competir por las motocicletas, en este juego, un hombre y una mujer se van a llevar este premio.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, las estadísticas de la semana nos indican que el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, ya que durante toda la semana la mayoría de los juegos importantes se los llevó la escuadra escarlata, pero los spoilers le están apostando al equipo azul como ganadores.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Antes de la batalla estelar por la Villa 360, los atletas de los dos equipos van a jugar la final por las motocicletas. Dos rojos y dos azules saldrán a pelear este premio, que en cada temporada es uno de los más esperados por los atletas.

En esta ocasión los finalistas para ganarse las motos son: por el lado de las mujeres Ella y Katia, mientras que del lado de los hombre se disputan el gran premio Alexis Vergas y Mario Osuna “El Mono”.

Será una competencia llena de emoción y adrenalina, ya que ambos jugadores quieren llevarse a su casa esta motoneta del color de su equipo.

Por otra parte, los azules saben que tienen que ganar hoy para recuperarse de la semana, pues los rojos han estado dominando la mayoría de las competencias de la semana.