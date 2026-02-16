Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 16 de febrero 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, el mejor lugar para descansar que todos los participantes quieren para tener una mejor recuperación de los juegos.

Antes del juego estelar por la Villa 360, los atletas tienen un juego previo por la ventaja, además de que van a comentar lo sucedido en la eliminación de ayer con la salida de Natali del equipo azul.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, los fans tienen que ver el episodio completo para conocer al verdadero ganador, ya que no se tiene certeza sobre quién se va a llevar la victoria esta noche.

Los rojos tienen una amplia posibilidad de ganar la Villa 360, ya que ellos la tienen actualmente y su equipo se mantiene unido tras la eliminación, esto les da confianza para mantenerse como líderes en las competencias.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos están motivados, luego de que lograron que sus dos integrantes que habían ido a la eliminación regresaran invictas del duelo ante Natali del equipo azul.

Mati Álvarez expresó que se sentía muy contenta por esta hazaña, ya que esto les da confianza y los mantiene en un buen nivel de equipo, tras las semanas de mala que tuvieron y de las que les costó mucho trabajo recuperarse.

Por su parte, los azules no querían perder a su integrante, pero tampoco querían quemar su beneficio, ya que lo quieren guardar para las semanas finales. Sin embargo, parece que los novatos del equipo no están de acuerdo, pues este beneficio les ayudaría a los más nuevos a mantenerse en el juego, pero obviamente las leyendas están pensando a futuro para llegar a la gran final.