Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 15 de febrero 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por su permanencia en el programa, pues este domingo uno de los participantes sale eliminado del reality show deportivo más famoso de la televisión mexicana.

Antes de la eliminación, los atletas van a competir por la tercera y última supervivencia de la semana, con la que se definirá a las tres mujeres que van a ir al duelo de eliminación y pelearán por quedarse una semana más en el programa.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería una mujer del equipo azul, según las apuestas la eliminada sería Natali, sin embargo, no hay nada confirmado, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado.

Según los reportes las dos mujeres que ya están instaladas en el duelo de eliminación son: Natali y Ella Bucio, ella irían al duelo y tendrían que esperar a a una tercera participante.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Las mujeres son las que están en riesgo, una de ellas abandonará la competencia. Antes de que se lleve a cabo la competencia estelar de eliminación habrá un juego en equipo en el que los rojos y los azules se disputan la última Supervivencia.

Según los fans, el equipo que gana la tercera Supervivencia sería el equipo rojo, por lo que los azules tienen que meter a otra mujer de su escuadra en la eliminación, se dice que Dana sería la tercera participante en el duelo de eliminación.

Cabe recordar que los rojos se llevaron la Villa 360 del jueves y también ganaron la Batalla Colosal, por lo que se han mantenido constantes y fuertes, por lo tanto no sería sorpresa que hoy lograran sacar a una azul del programa, esto los afianza y les da confianza para iniciar la semana el lunes en el duelo por la Villa 360.