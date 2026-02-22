Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 22 de febrero 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será el eliminado hoy del programa, quien no logró superar el duelo de eliminación y tendrá que abandonar el reality show deportivo.

Según los spoilers, la eliminación de hoy será un duro para el equipo que tendrá que ver partir y despedir a uno de los suyos.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México es un integrante del equipo azul, por lo que el eliminado sería Alejandro, quien tendría que despedirse de sus compañeros.

Según los seguidores, el enfrentamiento será uno de los más impactantes porque esta eliminación afectará emocionalmente al equipo azul, lo que los dejará sensibles para comenzar la siguiente semana.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Antes del duelo estelar de eliminación, los atletas de Exatlón México tienen que competir por la supervivencia, la cual define a las personas que se van al duelo final para buscar su permanencia en el programa.

Sin embargo, serán los azules los que vayan al duelo de eliminación, tendrán que competir entre ellos mismos algo que les será difícil emocionalmente, pero que tendrán que hacer porque así es la naturaleza del juego.

Los tres atletas que van a ir al duelo de eliminación son Adrián Leo, Ernesto Cázares y Alejandro, ellos tres son los rendimientos más bajos del programa hasta ahora, por lo que tienen que jugarse si o sí su estancia en el programa.

Se dice que Evelyn Guijarro será una de las más afectadas porque ella y Alejandro tienen una relación de amistad muy cercana, que viene desde mucho antes de entrar al programa, es decir, eran amigos afuera del reality show, por lo que conectaron más aún estando en el juego y en el aislamiento del programa. ¿Será que esta eliminación impacte en el rendimiento general de la escuadra celeste en la semana que inicia?