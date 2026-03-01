Rompe récord

Shakira en el Zócalo: 400 mil asistentes se reúnen para ver a la cantante en vivo

Shakira rompe récord de los Los Fabulosos Cadillacs y logra la mayor asistencia a un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

Estiman 400 mil personas en el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.
Estiman 400 mil personas en el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: X, @ClaraBrugadaM
Por:
Ivan Ortiz

Un total de 400 mil personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México a disfrutar del concierto de la cantante colombiana Shakira, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

“400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución”, afirmó la mandataria capitalina en la red social X.

Con ello, Shakira rompe el récord de la mayor asistencia a un concierto gratuito en el Zócalo, superando a Los Fabulosos Cadillacs, quienes en 2023 lograron reunir a 300 mil personas.

TE RECOMENDAMOS:
Te compartimos cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 2 de marzo de 2026 en la ZMVM.
¡Inicia el mes sin multas!

Hoy No Circula lunes 2 de marzo 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Asimismo, la cantante colombiana superó su propio récord, pues en 2007, durante la administración Marcelo Ebrard Casaubón, ya había ofrecido un concierto en la Plaza de la Constitución, donde logró juntar a 210 mil personas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El alcalde Mauricio Tabe supervisa el despliegue de las nuevas carpas de vigilancia policial contra tiraderos clandestinos.
Combaten tiraderos clandestinos en MH

Mauricio Tabe lanza operativo ‘Cazacochinos’ en MH; advierte tolerancia cero para quienes tiren basura en las calles