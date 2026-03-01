Shakira en el Zócalo: 400 mil asistentes se reúnen para ver a la cantante en vivo

Estiman 400 mil personas en el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

Un total de 400 mil personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México a disfrutar del concierto de la cantante colombiana Shakira, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

“400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución ”, afirmó la mandataria capitalina en la red social X.

400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de @shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución. #ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/mgDeo1YQoK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 2, 2026

Con ello, Shakira rompe el récord de la mayor asistencia a un concierto gratuito en el Zócalo , superando a Los Fabulosos Cadillacs, quienes en 2023 lograron reunir a 300 mil personas.

Asimismo, la cantante colombiana superó su propio récord, pues en 2007, durante la administración Marcelo Ebrard Casaubón, ya había ofrecido un concierto en la Plaza de la Constitución, donde logró juntar a 210 mil personas.

